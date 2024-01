Il passaggio ai processori della serie Tensor ha aperto un capitolo tutto nuovo nella storia dei Google Pixel, tuttavia il fatto di aver affidato a Samsung la produzione dei chip li ha limitati non poco sul piano dell’efficienza, ecco perché si parla già da mesi di un passaggio di testimone a TSMC che potrebbe segnare una nuova svolta per gli smartphone Made by Google.

Ve ne abbiamo parlato anche nella recente riprova di Google Pixel 8 Pro: quello attuale coi processori Tensor è un rapporto di amore e odio: se da una parte hanno consentito a Google di cambiare marcia e di puntare con maggiore decisione sull’intelligenza artificiale (tema sul quale la concorrenza si è avvicinata parecchio privilegiando un approccio hardware), dall’altra fino a questo momento non hanno permesso ai Pixel di giorcarsela ad armi pari cogli altri flagship in termini di potenza ed efficienza. Evidentemente, questi ragionamenti sono stati fatti anche dalle parti di Mountain View, tant’è che già da mesi circolano voci sul futuro passaggio al processo produttivo di TSMC, con buona pace di Samsung: il produttore sudcoreano dovrebbe occuparsi del cuore dei Pixel 9, per poi cedere il passo al colosso taiwanese: Tensor G5 si prefigura come il primo SoC davvero “di Google”.

Proprio da Taiwan, dall’Economic Daily, arrivano ora voci interessanti sulle strategie di Google, che pare aver individuato in KYEC il partner ideale per testare il primo Tensor “self-developed”. KYEC fornisce servizi di test per piattaforme hardware in procinto di essere messe in produzione a Taiwan; stando al report, Big G avrebbe acquistato hardware di test da KYEC, in vista di prove che dovrebbero prendere il via verso la metà dell’anno per poi crescere progressivamente in volume nei mesi a venire.

Stando alle voci emerse finora, il chipset in questione sarebbe identificato col nome in codice Laguna e dovrebbe fare uso del processo produttivo a 3 nm di TSMC, con la promessa di miglioramenti drastici sul fronte dell’efficienza rispetto a tutti i Tensor delle generazioni precedenti.

