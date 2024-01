Domani è il giorno che diversi appassionati del settore tecnologico attendono da tempo, la community di fan del brand coreano è in trepidante attesa per la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S24 già da qualche tempo e, come ben sappiamo, siamo stati inondati da informazioni ufficiose riguardanti i prossimi smartphone dell’azienda.

Dei dispositivi in questione conosciamo ormai quasi tutto, grazie ad una serie di fughe di notizie e indiscrezioni trapelate nel corso dei mesi, giusto ieri per esempio abbiamo visto alcune nuove infografiche dettagliate e foto dei Galaxy S24; con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione le informazioni non accennano a diminuire, ma si concentrano su alcuni degli aspetti che ancora non sono dati per scontati.

Se infatti ormai diamo per assodate tutta una serie di specifiche tecniche degli smartphone in questione, c’è ancora qualche interrogativo per quel che riguarda i bonus pre ordine; oggi vediamo insieme una sorta di conferma per quel che riguarda il mercato europeo.

Nuove informazioni sui bonus pre ordine in Europa e sulle colorazioni esclusive dei Samsung Galaxy S24

Come anticipato in apertura, sono in molti gli utenti interessati ai prossimi smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24 sono ormai pronti al loro debutto ufficiale e c’è molta curiosità da parte di coloro intenzionati all’acquisto per quel che concerne i bonus pre ordine offerti dall’azienda.

Avevamo già avuto modo di vedere qualche piccola informazione in merito a inizio anno, anche se in quell’occasione non c’erano dettagli precisi circa i mercati di riferimento: dalla Corea del Sud era infatti giunta la notizia che Samsung potesse aver intenzione di offrire agli utenti che effettueranno il pre ordine di un dispositivo della serie Galaxy S24, lo stesso modello con un taglio di memoria superiore allo stesso prezzo, un buono sconto per l’acquisto di un Galaxy Watch o ancora un buono sconto per l’acquisto delle Galaxy Buds FE.

Oggi abbiamo però qualche informazione più precisa per quel che riguarda il mercato europeo, nello specifico quello austriaco visto che i colleghi di saminsider hanno condiviso uno screenshot dall’aria ufficiale che potete vedere qui sotto.

Come potete notare, sembra che a tutti coloro che effettueranno il pre ordine di un dispositivo della serie Galaxy S24 l’azienda abbia intenzione di offrire un aumento di spazio di archiviazione gratuito: pre ordinando per esempio un modello da 128 GB di memoria interna si riceverà quello da 256 GB e così via. È bene specificare che l’opzione da 1 TB è limitata a sole 2.000 unità tra tutti i rivenditori partecipanti in Austria e potrebbe subire le medesime limitazioni di disponibilità anche in altri mercati.

Oltre a ciò, lo screenshot condiviso ci mostra come sia disponibile anche la possibilità di effettuare la permuta con uno smartphone usato, oltre al valore derivante dalla valutazione di quest’ultimo, Samsung aggiungerà un bonus di 100 euro valido dal 17 gennaio al 30 gennaio.

Grazie all’immagine diffusa sul web possiamo farci un’idea più precisa di quelle che saranno le colorazioni esclusive, tramite lo store ufficiale dell’azienda, dei prossimi Galaxy S24: nello specifico, Jade Green, Sapphire Blue e Sandstone Orange per i primi due dispositivi della gamma, mentre la versione Ultra dovrebbe essere disponibile in Titanium Green, Titanium Blue e Titanium Orange.

Sempre restando in tema colorazioni, sono stati condivisi su X (ex Twitter) alcuni video unboxing raffiguranti Samsung Galaxy S24 Ultra nelle colorazioni Titanium Grey, Titanium Yellow e Titanium Violet; i contenuti sono prontamente stati rimossi dietro richiesta di Samsung ma, come potete notare dal video qui sotto, sono comunque ancora visionabili su YouTube (almeno per il momento).

Non ci resta che attendere ancora qualche ora per avere tutte le conferme ufficiali riguardanti gli ormai imminenti Samsung Galaxy S24.

