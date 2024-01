Se volete allargare il vostro ecosistema Samsung, questo potrebbe essere il momento giusto. Su Amazon potete trovare in offerta al minimo storico due prodotti della gamma, ossia il tablet Android Samsung Galaxy Tab S8+ e lo smartwatch Wear OS Samsung Galaxy Watch6. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab S8+ in super offerta su Amazon

Iniziamo da Samsung Galaxy Tab S8+, un tablet Android lanciato non esattamente l’altro ieri ma ancora perfettamente supportato a livello software (ha già ricevuto Android 14 con One UI 6) e dotato di hardware attualissimo. Il dispositivo ha un cuore Qualcomm, costituito per la precisione dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta), espandibile con microSD.

L’ampio schermo è un Super AMOLED da 12,4 pollici a risoluzione WQXGA+ (2800 x 1752 pixel), con refresh rate di 120 Hz, supporto alla S Pen (inclusa nella confezione di vendita) e lettore d’impronte digitali integrato. In promozione c’è la versione Wi-Fi, che offre Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C. Su un tablet il comparto fotografico non è importante come su uno smartphone, ma Samsung ha comunque integrato una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e ultra-grandangolare da 6 MP, e un sensore anteriore da 12 MP ultra-grandangolare. Non mancano quattro speaker by AKG con Dolby Atmos e una generosa batteria da 10.090 mAh, con supporto alla ricarica Super Fast Charging cablata da 45 W.

A bordo è già sbarcato Android 14 con One UI 6, ma siamo solo a metà del supporto promesso da Samsung: il tablet è uscito con Android 12 e One UI 4.1 e dovrebbe arrivare almeno fino ad Android 16 (quattro major release).

Samsung Galaxy Tab S8+ ha debuttato al prezzo consigliato di 1049 euro (8-256 GB Wi-Fi), ma questa stessa versione è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico, a 679 euro. La proposta riguarda la colorazione Graphite, venduta e spedita da Amazon. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Minimo storico e generoso sconto anche per Samsung Galaxy Watch6

Se non avete intenzione di acquistare un nuovo tablet, potreste essere tentati da Samsung Galaxy Watch6, anch’esso in offerta su Amazon al minimo storico nella versione Bluetooth da 44 mm. Parliamo di uno smartwatch Wear OS con display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,5 pollici, con risoluzione 480 x 480, e SoC Exynos W930 con CPU dual core a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna.

Mette a disposizione connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC e GPS, oltre al sensore BioActive che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori. Non mancano sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e quello per la luminosità. La batteria del modello da 44 mm oggetto della promozione è da 425 mAh. Rispetto alla variante Classic, non offre una ghiera rotante attorno al quadrante.

Samsung Galaxy Watch6 ha fatto il suo esordio la scorsa estate al prezzo consigliato di 349 euro (versione Bluetooth da 44 mm), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 229,11 euro nella colorazione Silver, con consegna inclusa anche in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

