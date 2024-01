Due degli smartphone Android più economici di Samsung arrivano anche in Svizzera. Samsung Galaxy A15 e A25 sono infatti pronti per approdare anche nel territorio elvetico.

Nonostante i prezzi contenuti, questi due smartphone Samsung vantano caratteristiche rispettabili, come il display Super AMOLED con tecnologia Vision Booster.

Samsung Galaxy A15 offre un pannello da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e fino a 800 nit di luminosità, mentre il display di Samsung Galaxy A25 arriva fino a 120 Hz e 1.000 nit.

I due dispositivi sono inoltre dotati di batterie da 5.000 mAh con ricarica da 25 W, scanner di impronte digitali montati lateralmente, fotocamere primarie da 50 MP (con PDAF e OIS su Galaxy A25) e One UI 6.0, in più Samsung promette quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Samsung Galaxy A15 e A25 arrivano in Svizzera

Samsung Galaxy A25 5G è già disponibile in Svizzera, mentre Galaxy A15 sarà in vendita nella prima metà di febbraio, anche in versione solo LTE.

Samsung Galaxy A25 5G è in vendita a 279 franchi (circa 299 euro) e Samsung Galaxy A15 5G costerà 209 franchi (circa 224 euro), mentre la variante solo LTE costerà 179 franchi (circa 191 euro). Le opzioni di colore per entrambi gli smartphone includono blu, nero e giallo.

