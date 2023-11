Samsung presidia ogni singolo segmento del mercato degli smartphone e il lancio appena avvenuto — seppure manchi ancora l’annuncio ufficiale della casa madre — di Samsung Galaxy A15 5G testimonia la volontà di non mollare la presa neppure nella fascia di prezzo più bassa di tutte, dove i compromessi tecnici sono chiaramente inevitabili, ma è comunque possibile provare a farsi notare.

Samsung Galaxy A15 5G: caratteristiche tecniche e design

Partiamo da una premessa fondamentale: nel momento in cui scriviamo, il produttore sudcoreano non ha ancora ufficialmente annunciato il nuovo entry level Samsung Galaxy A15 5G, che pure — insieme alla sua variante 4G — sta facendo parlare di sé già da qualche mese, tanto da essersi recentemente mostrato proprio nella colorazione blu che è stata appena indirettamente confermata.

Ebbene, da qualche ora Samsung Galaxy A15 5G ha fatto capolino nel listino di Walmart, con versioni Boost Mobile e Cricket Wireless che vengono proposte rispettivamente a 139 dollari e 149 dollari, ovvero circa 127 euro e 136 euro al cambio.

Lo smartphone, dunque, si posiziona nella fascia di prezzo più bassa e — come potete vedere dalle immagini riportate qui sotto — si presenta con un design solo in parte rinnovato rispetto allo scorso anno, che si segnala soprattutto per il colore blu scuro e per cornici attorno al display (ancora contrattistinto da un piccolo notch per la fotocamera anteriore) leggermente più ottimizzate — beninteso, non sono comunque paragonabili a modelli più costosi e rimangono asimmetriche, con quella posteriore che visibilmente più spessa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le pagine del prodotto indicano come chipset il MediaTek 6835 e segnalano 128 GB di memoria interna, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W, un sensore di impronte digitali laterale e una fotocamera principale da 50 MP. In merito al display, solo Samsung potrà fare chiarezza: un annuncio riporta un IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz; l’altro, invece, parla di un pannello AMOLED, che nella fascia di prezzo di riferimento sarebbe davvero notevole.

Infine, lo scorso anno, Samsung aveva garantito quattro anni di aggiornamenti software all’entry level Galaxy A14 5G, dunque difficilmente farà peggio col nuovo modello. Anche su questo punto, comunque, bisognerà attendere l’annuncio per le conferme del caso.

Disponibilità

Come detto, Samsung Galaxy A15 5G è già presente su Walmart, dove i prezzi di vendita sono di 139 dollari e 149 dollari. Sebbene le pagine d’acquisto siano online, nel momento in cui scriviamo lo smartphone risulta non disponibile e quindi impossibile da acquistare. Insomma, ancora una volta soltanto Samsung potrà dirci quando il suo nuovo smartphone economico sarà acquistabile e a quale prezzo di listino.

