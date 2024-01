Super prezzo per Motorola Moto G72, uno smartphone non esattamente uscito ieri ma che costituisce tuttora un’ottima scelta sulla sua fascia di prezzo, soprattutto considerando la cifra richiesta attualmente. L’offerta disponibile in queste ore su Amazon riguarda in particolare la variante più recente, quella da 8-128 GB: arrivata sul sito la scorsa estate, questa versione è scesa ulteriormente di prezzo ed è sempre più appetibile. Ecco come approfittarne subito.

Motorola Moto G72 in offerta nel taglio 8-128 GB

Motorola Moto G72 è uno smartphone Android di fascia media dalle specifiche equilibrate, con un prezzo di listino iniziale un po’ altino per competere al meglio nell’agguerrita fascia media del mercato. A bordo troviamo specifiche interessanti, capeggiate da un display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e dal SoC MediaTek Helio G99 affiancato da RAM LPDDR4X e memorie UFS 2.1 (espandibili con microSD). All’inizio è stato proposto nella sola versione 6-128 GB, ma da qualche mese è disponibile nella più intrigante variante da 8-128 GB, che può garantire prestazioni e fluidità migliori.

Niente 5G purtroppo, ma troviamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C 2.0 e porta per il jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità). Il comparto fotografico di Moto G72 include una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con Pixel Binning), ultra-grandangolare da 8 MP e Macro Vision da 2 MP. Non mancano certificazione IP52 e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria è uno dei punti di forza: a bordo prendono posto 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Motorola Moto G72 ha debuttato nella versione 6-128 GB a 319,90 euro, ma la versione 8-128 GB è stata proposta fin da subito con un taglio di prezzo intrigante (249 euro). Su Amazon potete acquistare quest’ultima in offerta a 159 euro nella colorazione Meteorite Black (venduta e spedita da Amazon), con cover inclusa e spedizione gratuita: si tratta del minimo storico e quindi di una cifra persino inferiore a quella del periodo del Black Friday. Se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. In caso di dubbi, potete fare riferimento alla nostra recensione.

Acquista Motorola Moto G72 8-128 GB in offerta

