Alcuni smartphone Samsung Galaxy sembrerebbero avere qualche problemino con gli aggiornamenti di sistema Google Play, fermi a una vecchia versione. Il produttore sud-coreano ha aggiornato praticamente tutta la sua gamma di prodotti compatibili ad Android 14 e alla One UI 6.0 e a volte rilascia le patch di sicurezza persino in anticipo rispetto a Big G, ma per quanto riguarda gli aggiornamenti Google Play pare esserci qualcosa che non va.

Alcuni smartphone sembrano avere aggiornamenti di sistema Google Play bloccati

Gli smartphone Android si aggiornano principalmente in tre modi: accanto agli aggiornamenti del sistema operativo e alle patch di sicurezza mensili, troviamo gli aggiornamenti di sistema Google Play, rilasciati dalla casa di Mountain View anche per tablet, dispositivi Android TV e Google TV, wearable con Wear OS, computer con Chrome OS e non solo. Ogni mese integrano miglioramenti e correzioni principalmente “sotto al cofano”, e risultano utili per mantenere in sicurezza e per usufruire delle ultime funzionalità pensate da Google.

Anche se spesso risulta “normale” che gli smartphone non appartenenti alla gamma Google Pixel possano restare indietro con qualche aggiornamento di sistema Google Play, sembra che alcuni modelli Samsung Galaxy risultino un po’ troppo indietro. In base alle segnalazioni (tramite forum ufficiale e Reddit), alcuni smartphone come Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 e Galaxy A53 5G risultano “bloccati” agli aggiornamenti di sistema Google Play di mesi fa, nonostante siano aggiornati ad Android 14 con One UI 6 e patch di sicurezza di dicembre/novembre 2023. Questo nonostante i tentativi di ricerca di update all’interno delle impostazioni: per controllare basta recarsi in “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software > Aggiornam. sistema Google Play“.

La questione sembra riguardare solo alcuni smartphone Samsung, ma dubitiamo che possa risultare normale restare così tanto indietro. Se non volete attendere ulteriormente, potete rimediare installando manualmente la versione più recente tramite APKMirror (la versione S+ è pensata per prodotti con almeno Android 12). In attesa di ulteriori sviluppi o di indicazioni da parte dello stesso produttore, vi chiediamo: quale versione degli aggiornamenti Google Play avete a bordo del vostro dispositivo Galaxy?