Era il 2018 quando veniva svelato per la prima volta la mascotte di Android vestita a festa per celebrare i primi 20 anni di Google, sebbene il dominio sia stato registrato per la prima volta il 5 settembre del 1997. Google Mini Special Edition è un oggetto davvero particolare, con il classico robottino di Android vestito a festa proprio per celebrare l’importante traguardo della compagnia di Mountain View.

Torna in stock a poco più di 12 euro

In queste ore Dead Zebra annuncia nuovamente la disponibilità in stock di questa particolare versione della mascotte che, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, vede il robottino colorato con i classici colori di Google (bianco, blu, rosso e verde) con tanto di numero “20” stampato al centro del pupazzo da 3″, un simpatico cappellino da festa viola ed un palloncino giallo con filo snodabile.

Sul retro, invece, la mascotte è caratterizzata dalla frase “20 Years of Google” – 20 anni di Google – e poco più in basso “Android” proprio per rimarcare l’indissolubile legame fra le due entità. Il personaggio, realizzato in vinile, è perfetto per chi ama il mondo Android e vuole personalizzare uno scaffale o la propria scrivania con questo simpatico personaggio.

La piccola mascotte è stata realizzata dall’artista Andrew Bell e prodotta in Cina dall’azienda Dyzplastic. Non sappiamo per quanto tempo ancora sarà disponibile all’acquisto, ma se siete interessati a fare vostro un piccolo oggetto da collezione unico nel suo genere, potete acquistarlo a questo link dello store ufficiale al prezzo di 12,56 euro.