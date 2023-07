Auguri a Space Invaders! Il celebre videogioco compie 45 anni e per celebrarlo, Taito, Google e Unit9, si sono uniti per offrire un’esperienza di gioco innovativa basata sulla tecnologia della realtà aumentata. Grazie a questa collaborazione, nasce SPACE INVADERS: World Defense, un gioco che vi permetterà di difendere la Terra dal comfort del vostro quartiere collaborando con i giocatori di tutto il mondo.

La magia della realtà aumentata trasforma la vostra città in un campo di battaglia, dove gli invasori spaziali emergeranno dai palazzi e si nasconderanno tra le strutture circostanti. I giocatori saranno quindi chiamati a esplorare le strade delle proprie città alla ricerca di nuovi invasori spaziali, mentre il mondo reale si fonderà con il mondo digitale, portando un’esperienza coinvolgente e interattiva.

I videogiocatori avranno la possibilità di guadagnare punti abbattendo gli invasori, sbloccando potenti potenziamenti speciali per affrontare nuovi nemici. La competizione è una componente fondamentale del gioco e l’utente avrà l’opportunità di confrontarsi con amici e giocatori di tutto il mondo per raggiungere il punteggio più alto della propria zona.

La rivoluzione della realtà aumentata nel mondo dei giochi mobili è ormai nel pieno dello sviluppo, grazie a titoli già noti come Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite e Minecraft Earth, che hanno dimostrato il potenziale di questa tecnologia, coinvolgendo milioni di giocatori in avventure virtuali nel mondo reale. Con “SPACE INVADERS: World Defense”, Google si conferma una delle tante aziende che si è attivata nel mondo dello sviluppo mobile per offrire esperienze coinvolgenti e innovative.

La tecnologia alla base di “SPACE INVADERS: World Defense” si basa su ARCore di Google e sulle API geospaziali, consentendo una perfetta integrazione delle grafiche 3D nel mondo reale. Ogni dettaglio, dalla vostra posizione alla luce del sole e alle condizioni meteorologiche, verrà preso in considerazione per un’esperienza di gioco il più realistica possibile.

Il “Geospatial Creator” è un esempio della dedizione di Google nello sviluppo di questa tecnologia, un potente strumento che consente agli sviluppatori, creatori e designer di creare facilmente esperienze basate sulla posizione in tempo reale, aprendo le porte a nuovi possibili sviluppi nel mondo della realtà aumentata.

L’esperienza coinvolgente e l’atmosfera di gioco globale rendono questo titolo un must-have per gli amanti dei giochi mobili e della realtà aumentata, ma anche per chi cerca di rivivere le atmosfere un po’ retro dei vecchi giochi arcade. “SPACE INVADERS: World Defense” porta quindi un’icona dei giochi degli anni ‘70 nel mondo moderno, trasformando il quartiere in un campo di battaglia spaziale.