Finalmente, dopo una lunga attesa, ieri è arrivato il momento del rilascio della versione finale di Android 14, che ha fatto così il suo esordio a bordo degli smartphone della serie Google Pixel.

Il colosso di Mountain View ha l’abitudine di svelare nuove statue ogni volta che viene lanciata una nuova versione di Android e a maggio, in occasione dell’evento Google I/O 2023, l’azienda ha sfruttato un Bugdroid vestito con una tuta spaziale, prendendo in prestito il logo a tema spaziale usato per Android 14.

Ecco la statua ufficiale di Android 14

Ora che Android 14 è pronto, per il team di Google è arrivato il momento di mostrare la statua dedicata alla nuova versione del sistema operativo mobile dell’azienda.

Fin dalla prima release di Android, Google ha usato dei nomi in codice “a tema dessert” per identificare ogni versione del suo sistema operativo e, sebbene il colosso di Mountain View abbia smesso di renderli pubblici, questa pratica è ancora in corso e per Android 14 il nome in codice scelto è “upside down cake”.

Ebbene, questa è la statua di Android 14:

Così com’è possibile vedere da questa foto, il Bugdroid indossa una maglietta con il numero 14 (ossia la nuova versione del sistema operativo) e fa una verticale con una sola mano su una piattaforma, che è uno strato di torta (il riferimento al nome in codice upside down cake è piuttosto evidente).

In queste ore i possessori degli smartphone compatibili della serie Google Pixel stanno iniziando a provare le tante novità studiate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, suscitando l’invidia di chi utilizza device di altri produttori e che, pertanto, dovrà avere ancora un po’ di pazienza.

Tra i brand che si sono già messi al lavoro spicca Samsung, che probabilmente nelle prossime settimane sarà in grado di rilasciare per i primi modelli l’aggiornamento con la sua interfaccia basata su Android 14. Staremo a vedere.