Uno dei punti forti di Android Auto, oltre all’utilità intrinseca di avere uno strumento che consente di beneficiare della navigazione su un display di grandi dimensioni e di gestirla vocalmente, risiede nella possibilità di utilizzare anche le più comuni app di messaggistica; tra queste figura Telegram, soluzione molto apprezzata dalla community di appassionati che spesso la preferisce alla forse leggermente più famosa WhatsApp.

Come ormai sappiamo però, Android Auto è tutt’altro che perfetto e spesso gli utenti si trovano costretti a fronteggiare bug e malfunzionamenti vari che inficiano l’esperienza d’uso della piattaforma; non sempre però la colpa dei problemi è da imputare al servizio di infotainment di Google, che a volte si trova a fare semplicemente da spettatore: sembra essere questo il caso che vi riportiamo oggi, visto che l’app di Telegram è misteriosamente scomparsa da Android Auto.

Diversi utenti non visualizzano più l’app di Telegram su Android Auto

Come anticipato in apertura nelle ultime ore sono emerse in rete diverse segnalazioni, sia su Reddit che sul forum di supporto di Google che sulla stessa piattaforma dell’app di messaggistica dedicata al report di bug, con le quali gli utenti lamentano la scomparsa dell’applicazione di Telegram da Android Auto.

Da una prima analisi non sembrano esserci particolari elementi che accomunano gli utenti che stanno riscontrando questo problema, non sembra coinvolta una versione di Android Auto in particolare, uno smartphone nello specifico (nonostante la maggior parte delle segnalazioni provenga da utenti Samsung Galaxy, noi abbiamo riscontrato lo stesso bug con uno smartphone Pixel), ma tutti sembrano aver installato sul proprio dispositivo la versione più recente di Telegram, la 10.5.0.

Come di consueto diversi utenti hanno cercato una soluzione in autonomia e, a quanto pare, sembra che il downgrade ad una precedente versione di Telegram (nello specifico c’è chi menziona la v 10.2.9) risolva la situazione, portando l’app in questione ad essere nuovamente disponibile sul sistema di infotainment di Google.

Considerando la soluzione proposta, il problema non sembrerebbe derivare da Android Auto, quanto più dall’app di messaggistica stessa; il team di sviluppatori dietro a Telegram non si è ancora espresso in merito, bisognerà quindi attendere per scoprire cosa abbia causato il malfunzionamento e quando la società intenda risolverlo rilasciando un aggiornamento correttivo.

