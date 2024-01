Nonostante ad oggi i sistemi di infotainment sulle vetture siano sempre più diffusi, alcuni di voi ricorderanno come fino a qualche tempo fa gli utenti potessero utilizzare Android Auto direttamente sullo smartphone, beneficiando così della sua interfaccia direttamente dal telefono, senza necessariamente possedere o utilizzare un display montato sull’auto.

Nell’estate del 2022 Google decise di interrompere il funzionamento dell’app Android Auto per smartphone, almeno per quanto concerne il suo utilizzo e funzionamento sul display dello stesso dispositivo; tuttavia possono esserci svariati motivi per cui un utente possa volersi affidare ad un display che non sia quello montato sull’auto.

Oggi vediamo insieme quali metodi abbiamo a disposizione, e quali avremo nel prossimo futuro, per continuare ad utilizzare Android Auto sullo smartphone grazie ad alcune applicazioni di terze parti.

Headunit Reloaded e ProjectAuto vogliono riportare Android Auto sugli smartphone

Partiamo subito con un’applicazione che già conosciamo e di cui vi abbiamo anche già parlato in passato: si tratta di Headunit Reloaded, un’app di terze parti che permette l’utilizzo dell’interfaccia di Android Auto su uno smartphone o su un tablet.

Il software in questione è ampiamente conosciuto e utilizzato da alcuni utenti, nello specifico da tutti coloro che sanno dove mettere mano (i cosiddetti smanettoni), visto che l’app richiede diverse attenzioni prima di poter restituire un risultato ottimale; viene utilizzata soprattutto da coloro che vogliono dotare la propria vettura di un impianto di infotainment fai da te.

Headunit Reloaded mette a disposizione degli utenti una versione di prova gratuita, utile per accertarsi che tutto funzioni a dovere e che il dispositivo scelto sia pienamente compatibile, così come una versione completa a pagamento.

Finora questa rappresentava l’unica soluzione di terze parti, valida e funzionante, per continuare ad utilizzare Android Auto sullo smartphone; tuttavia sembra che con il nuovo anno possa giungere nel panorama dei software Android una nuova alternativa.

Mishaal Rahman ha recentemente chiesto alla propria community di fan su X (ex Twitter), quanti utilizzassero con continuità l’applicazione sopra citata. Lo sviluppatore ha riferito che presto sarà disponibile una nuova alternativa, un’app che permetterà agli utenti di utilizzare Android Auto sullo smartphone o su un tablet.

Il software in questione, di cui potete vedere alcune immagini nella galleria qui sopra, si chiama ProjectAuto ma, per stessa ammissione di Rahman, non è ancora pronto per essere distribuito in forma stabile; lo sviluppatore sta testando una prima versione di prova che necessita però ancora di alcuni aggiustamenti prima di poter raggiungere il grande pubblico.

Uno degli aspetti più interessanti di ProjectAuto, oltre ovviamente allo scopo per cui è nata ovvero riportare Android Auto sugli smartphone, è che il suo funzionamento sarebbe molto più semplice e immediato rispetto a quanto offerto da Headunit Reloaded, richiedendo al contempo una minore attenzione da parte dell’utente per quel che riguarda i settaggi delle impostazioni.

Non è dato sapere al momento quando ProjectAuto sarà disponibile, l’app non dispone ancora nemmeno di un’icona ufficiale, non ci resta dunque che attendere per scoprire e provare con mano questa nuova soluzione di terze parti, che consentirà agli utenti di mettere una pezza ad una delle classiche decisioni poco felici di Google.

Potrebbe interessarti anche: Il tema di Android Auto ora segue lo sfondo dello smartphone