Il programma per accessori “Designed for Samsung Gaming Hub” in arrivo al CES 2024

Il nuovo anno è iniziato è primo grande evento tech è già alle porte: la settimana prossima sarà la volta del CES 2024 e proprio a Las Vegas Samsung presenterà ufficialmente il nuovo programma “Designed for Samsung Gaming Hub”, pensato per gli accessori sotto licenza dedicati al programma di cloud gaming della casa.

Nasce il programma “Designed for Samsung Gaming Hub”

Il 2024 di Samsung è iniziato col botto: da una parte, il colosso sudcoreano sta dedicando la consueta grande attenzione al mondo degli smartphone — nelle scorse ore vi abbiamo segnalato la succulenta promozione dedicata ai pieghevoli e vi abbiamo riportato la data ufficiale dell’evento di presentazione dell’attesissima serie Galaxy S24; dall’altra, Samsung sta scaldando i motori per il CES 2024, dove parlerà di smart home, di monitor da gaming e di AI applicata alla casa smart.

A proposito di gaming, c’è un altro annuncio già arrivato in vista della fiera di Las Vegas: nasce il programma “Designed for Samsung Gaming Hub”, che permetterà ai partner che lo vorranno di creare e commercializzare accessori sotto licenza — con tanto di badge dedicato — per la piattaforma di cloud gaming accessibile dalle smart TV di Samsung — da non confondere con quel Samsung Gaming Hub subentrato al già noto Game Launcher a partire dalla One UI 6.0.

C’è già un primo accessorio dedicato

La piattaforma di gioco in cloud di cui si parla in questa sede, com’è noto, è disponibile sulle smart TV Samsung con sistema operativo Tizen immesse sul mercato a partire dal 2022, ma anche su proiettori e su alcuni monitor di fascia alta. Samsung Gaming Hub offre accesso ad una ricca suite di app di gioco come GeForce Now, Xbox Game Pass, Amazon Luna e non solo; per poter giocare è necessario connettere un controller alla TV tramite Bluetooth e sono tante le periferiche di gioco di uso comune supportate ufficialmente.

Ad ogni modo, Samsung coltiva l’ambizione di offrire un’esperienza più soddisfacente attraverso accessori che siano stati appositamente progettati e testati per funzionare alla perfezione con Gaming Hub, non semplicemente adattati allo scopo. Proprio da qui nasce il nuovo programma, che promette di tenere in conto parametri importanti come compatibilità, qualità, prestazioni e sicurezza: solo gli accessori che soddisferanno questi requisiti potranno fregiarsi del badge di cui sopra.

Ebbene, un primo frutto concreto di questo nuovo programma è già ufficiale: si tratta del controller di gioco “REPLAY Wireless Controller” di PDP, che nelle immagini ufficiali fa bella mostra della dicitura “Designed for Samsung Gaming Hub” e del logo apposito. Accanto alle consuete caratteristiche proprie dei controller di nuova generazione, il prodotto in questione presenta alcune peculiarità, a partire dal pad direzionale che fa bella mostra di tre tasti “+”, “-” e “muto” e passando per il tasto di accensione/spegnimento posto al centro dell’accessorio. Come avrete facilmente intuito da ciò, il controller potrà essere utilizzato anche al posto del telecomando della smart TV Samsung senza rallentare l’esecuzione delle operazioni basilari. In alto in posizione centrale, inoltre, è ben visibile il tasto Gaming Hub che dà accesso immediato alla piattaforma di cloud gaming.

Per il resto, il controller PDP Replay ha un’autonomia dichiarata di circa 40 ore e si ricarica tramite la porta USB-C; non manca la possibilità di sfruttare una connettività Bluetooth a bassa latenza per minimizzare i potenziali ritardi dei comandi impartiti. Sul retro del controller sono presenti anche dei paddle rimappabili a seconda delle esigenze dell’utente.

Il “REPLAY Wireless Controller” di PDP è già in preordine da oggi sul sito ufficiale al prezzo di 50 dollari, sebbene non siano state fornite indicazioni dettagliate sulla disponibilità.

