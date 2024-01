Se siete alla ricerca di un nuovo tablet Android e volete spendere il meno possibile, allora dovreste dare uno sguardo al Blackview Tab 70, in offerta su Amazon con un generoso coupon. Parliamo di un dispositivo dotato di schermo da 10 pollici con Widevine L1, ampie memorie e un rapporto qualità-prezzo intrigante: sì perché bastano meno di 100 euro per portarselo a casa in promozione.

Blackview Tab 70 in offerta con coupon da 100 euro su Amazon

Il mondo dei tablet Android sta tornando a popolarsi di diversi modelli in questi ultimi tempi, anche se molti di questi vengono proposti a prezzi non particolarmente bassi. Certo, offrono specifiche tecniche interessanti, ma chi desidera spendere poco senza mettersi tra le mani un fermacarte ha sempre difficoltà a trovare qualche modello adatto.

Non si può dire che il rapporto qualità-prezzo manchi in questo Blackview Tab 70, un tablet Android dotato di uno schermo IPS 16:10 da 10,1 pollici a risoluzione HD+ (79% di rapporto schermo-corpo) con certificazione Widevine L1 per la riproduzione di video in HD anche con i vari servizi di streaming. Il cuore è costituito dal chipset Rockchip RK3562 quad-core (con GPU Mali-G52), supportato da 8 GB di RAM (“espandibili” fino a 16 GB grazie alla RAM virtuale, presa in prestito da quella interna) e 128 GB di storage (espandibili fino a 2 TB con microSD).

Questo genere di dispositivo non viene solitamente acquistato per le doti fotografiche, ma Blackview ha comunque dotato il suo Tab 70 di tre fotocamere: sul retro troviamo una doppia fotocamera con sensore principale da 5 MP, mentre frontalmente trova posto una fotocamera da 2 MP. A bordo anche Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C, doppio altoparlante e una batteria da 6580 mAh: secondo il produttore quest’ultima è sufficiente per un massimo di 696 ore di standby.

Il sistema operativo è Doke OS 3.0 basato su Android 13 e integra funzionalità come la modalità multifinestra, Smart Pre-loading per una maggiore velocità di apertura delle app, gesture di navigazione, finestre flottanti, strumenti per il benessere digitale e dashboard per la privacy.

Il tablet Blackview Tab 70 Wi-Fi viene proposto al prezzo di 199,99 euro, ma grazie a un generoso coupon da 100 euro potete acquistarlo in offerta su Amazon a 99,99 euro sia nella colorazione Grigio sia in quella Blu, con consegna inclusa. Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso. Il coupon è valido fino al 7 gennaio 2024, salvo esaurimento: non dovete fare altro che premere sulla spunta nella pagina per applicarlo.

Acquista Blackview Tab 70 Wi-Fi in offerta (Grigio)

Acquista Blackview Tab 70 Wi-Fi in offerta (Blu)

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: migliorato più di quanto sembri