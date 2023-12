Come preannunciato il mese scorso in fase di presentazione, REDMAGIC 9 Pro arriva in Italia e lo fa in due versioni, quella da 12-256 GB e quella da 16-512 GB. Riscopriamo insieme il nuovo e potente smartphone Android da gaming insieme al prezzo di vendita per il nostro Paese.

REDMAGIC 9 Pro arriva anche in Italia con Snapdragon 8 Gen 3 e 6500 mAh

Come promesso meno di un mese fa, REDMAGIC 9 Pro arriva in Europa e in Italia a partire dai prossimi giorni. Le specifiche tecniche e il design dello smartphone da gaming Nubia non subiscono modifiche, restando capeggiate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Lo schermo rimane il generoso pannello OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Per non penalizzare le prestazioni durante le sessioni di gioco più intense o durante l’utilizzo prolungato, è presente il sistema di raffreddamento multidimensionale ICE 13, che può contare su una ventola ad alta velocità da 22.000 rpm, una doppia pompa VC Ice Step 3D, un telaio in alluminio aerospaziale e su fogli di rame e grafene sotto allo schermo.

Non risulterà la priorità per il tipico acquirente di questo genere di dispositivo, ma a bordo prende comunque posto una tripla fotocamera con sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e sensore per le macro da 2 MP. Interessante la fotocamera anteriore da 16 MP, integrata sotto al display grazie alla presenza di un piccolo display separato da quello principale: questa soluzione consente a REDMAGIC 9 Pro di nascondere e far “ricomparire” l’obiettivo.

Ecco un bel riepilogo delle caratteristiche di REDMAGIC 9 Pro (qui la scheda tecnica completa):

display OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici Full-HD+ (2480 x 1116) con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 2000 Hz, PWM Dimming di 2160 Hz e luminosità fino a 1600 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm con GPU Adreno 750

12 o 16 GB di RAM LPPDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e sensore da 2 MP per le macro

fotocamera anteriore da 16 MP sotto al display (UDC)

connettività 5G dual SIM; Wi-Fi 11b/g/n/ac/ax/be tri-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

sensore di impronte digitali, G-sensor, bussola elettronica, giroscopio, sensore di prossimità , sensore di luminosità , Hub di sensori

batteria a doppia cella da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W (caricabatterie incluso in confezione)

sistema operativo: REDMAGIC OS 9.0 con Android 14

dimensioni e peso: 163,98 x 76,35 x 8,9 mm, 229 g

I giocatori più esigenti trovano pane per i loro denti grazie al “Red Core R2 Pro“, un processore proprietario ideato per arricchire drasticamente l’esperienza di gioco attraverso miglioramenti a elementi come i tasti dorsali, le vibrazioni, gli effetti di illuminazione di gioco e migliorare gli effetti sonori. Lo smartphone viene proposto con REDMAGIC OS 9.0, basato su Android 14.

Prezzi e uscita di REDMAGIC 9 Pro in Italia

REDMAGIC 9 Pro è disponibile all’acquisto in Italia in preordine dal 27 dicembre 2023 sul sito ufficiale, e in vendita dal 3 gennaio 2024. Tre le versioni tra cui scegliere, ai seguenti prezzi consigliati:

Sleet 12-256 GB a 649 euro

Cyclone 16-512 GB a 799 euro

Snowfall 16-512 GB a 799 euro

Per decidere se procedere all’acquisto, avete tutto il tempo di dare uno sguardo alla nostra recensione.

