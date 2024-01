Il Google Play Store si sta preparando ad accogliere le FAQ generate dall’intelligenza artificiale. Lo scorso novembre abbiamo avuto qualche anticipazione al riguardo, ma grazie all’attivazione di un flag possiamo iniziare a scoprire come sarà implementata questa novità .

Le FAQ generate dall’IA stanno arrivando nel Google Play Store

Con la versione 39.1 del Play Store, Google sta iniziando a integrare le prime FAQ (Frequently Asked Questions) generate dall’intelligenza artificiale all’interno delle pagine dedicate alle varie applicazioni. Per ora non sono disponibili per tutti, ma il fatto che possano essere abilitate attraverso l’attivazione di uno specifico flag porta a pensare che possano essere distribuite nelle prossime settimane.

Le FAQ generate dall’IA possono essere utili per rispondere alle domande più comuni riguardanti un’app o un gioco, come possiamo vedere negli screenshot qui sotto. Non serve necessariamente cercare la risposta all’interno della descrizione dettagliata dell’app, perché le domande frequenti potrebbero già fornire le informazioni che cerchiamo: le FAQ vanno infatti a riassumere le funzionalità sfruttando l’intelligenza artificiale.

Come possiamo vedere nelle immagini, la novità viene implementata attraverso una scheda, attivabile selezionando il comando “Mostra” (racchiuso in una delle consuete “pillole”): al momento vengono mostrate tre domande, e le risposte si possono aprire attraverso le corrispondenti tendine (accompagnate in fondo dalla dicitura “Created by AI”). Per ora la funzione risulta relativamente limitata: durante i test eseguiti da TheSpAndroid, che hanno richiesto l’attivazione di un flag, le FAQ non sono apparse in tutte le app, ma solo in quelle più popolari, e sono limitate a domande basilari come “Cosa piace di più alle persone di questa app?“, “Quali sono le funzioni dell’app?” e “Perché quest’app è popolare“.

Non sappiamo quando questa novità inizierà a farsi vedere su tutti gli smartphone e i tablet Android, senza “forzature”. Probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana. Nel frattempo potete verificare quale versione del Google Play Store avete a bordo ed eventualmente aggiornarla recandovi nelle impostazioni dell’app e selezionando “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

