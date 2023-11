Google prosegue con lo sviluppo dei suoi servizi e con la sperimentazione di alcune novità legate al Google Play Store. In particolare oggi torniamo a parlare di Cubes, l’app per Android in via di sviluppo e strettamente correlata ai servizi Google. C’è spazio anche per un paio di ulteriori novità riguardanti il negozio virtuale di Big G, legate all’installazione di app e all’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Primo sguardo alla “misteriosa” app Google Cubes

Abbiamo iniziato a parlare di Cubes all’inizio di quest’anno, con l’uscita delle prime informazioni di massima. Si tratta di una particolare applicazione correlata ai servizi Google, forse parte integrante del Google Play Store stesso: viene indicata come un hub centrale che mostra informazioni su app di diverse categorie, e che a quanto pare consentirà eventualmente di acquistare articoli in modo diretto (sembra sia anche integrata una specie di funzione “carrello”).

Al momento, come indicato dal canale Telegram Google News, Cubes non funziona in modo completo per una questione legata ai server, ma grazie alla più recente versione del Google Play Store possiamo iniziare ad avere un’idea di come apparirà l’interfaccia. Sembra proprio che Cubes raccoglierà contenuti da varie applicazioni e li presenterà all’utente come un unico feed, che potrà essere eventualmente ordinato in categorie. Sarà anche possibile personalizzare l’ordine di queste ultime, così come scegliere quali app visualizzare in una determinata categoria.

Previous Next Fullscreen

Google Cubes risulta tuttora in fase di sperimentazione, quindi per il momento questo è tutto ciò che possiamo anticiparvi. Siamo sicuri che torneremo a parlarne nei prossimi mesi.

Intelligenza artificiale per le FAQ del Play Store

Google sta integrando un po’ di intelligenza artificiale anche nel Google Play Store. Quest’ultimo sta accogliendo una nuova funzionalità che potrà aiutare gli utenti a sciogliere alcuni dubbi sulle app e sui giochi che vorranno scaricare. Stiamo parlando delle FAQ (Frequently Asked Questions), che dovrebbero essere integrate nel negozio virtuale grazie all’IA.

La novità è stata scovata grazie al teardown dell’APK più recente del Play Store (versione 38.4.12): all’interno di quest’ultimo sono state trovare stringhe e flag che suggeriscono che Google sia al lavoro proprio su questo. Queste alcune delle voci:

“Created by AI” “Get frequently asked questions answered by Google AI” “Answers to FAQs” “App FAQs” “Game FAQs”

Le domande frequenti potrebbero dunque essere integrate all’interno delle pagine di app e giochi, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Sono già presenti due flag al riguardo, ma attivarli non porta a nulla, almeno per il momento. Per saperne di più dovremo attendere una delle prossime versioni del Google Play Store. Si tratterebbe di un’aggiunta utile secondo voi?

Avanzamento sotto controllo con le nuove notifiche a bolla

Chiudiamo con una piccola novità legata all’installazione di nuove app sul Google Play Store. Come potete vedere nel breve video qui sotto, durante il download viene mostrato l’avanzamento dell’installazione in una bolla nell’angolo in basso a destra; quest’ultima resta in sovrimpressione rispetto alle varie schermate, consentendo di tenere d’occhio lo stato di avanzamento: potrebbe risultare utile soprattutto con lo scaricamento di giochi o app pesanti che richiedano un po’ di tempo.

Per verificarne la disponibilità basta andare nelle impostazioni dell’applicazione, alla voce “Generali > Notifiche“.

La novità è stata segnalata da Mishaal Rahman ed è stata avvistata a partire dalla versione 38.3.22 del Google Play Store, ma non siamo stati in grado di trovarla a bordo dei nostri dispositivi. Probabile che per ora sia riservata a un numero ristretto di utenti. Nel caso, dovrebbe risultare attiva di default. Potete controllare di avere a bordo la più recente versione del Play Store aprende le impostazioni dell’app e seguendo “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano