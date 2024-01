Nel corso degli anni abbiamo assistito a diverse evoluzioni del logo e più in generale del brand Android e a settembre Google ha presentato ufficialmente al mondo il nuovo logo del suo popolare sistema operativo.

Il nuovo logo Android dovrebbe essere più al passo con i tempi, in quanto è 3D per riflettere maggiormente il presente e adattarsi meglio a canali, piattaforme e contesti differenti. A partire dal 2024 i produttori di dispositivi Android dovranno utilizzare il nuovo logo quando stipuleranno contratti con Google.

I produttori di dispositivi Android non potranno omettere il nuovo logo

Da quest’anno il nuovo logo con il nuovo font e la consueta dicitura “Powered by” dovranno essere visibili nella schermata iniziale dei nuovi dispositivi. Ecco l’immagine individuata in Android AOSP dall’esperto Mishaal Rahman.

Questo marchio è stato importante per Google sin dalla sua introduzione, poiché è sempre stato inteso come un mezzo per consentire ai consumatori di identificare i dispositivi compatibili con Android.

Secondo quanto riferito i produttori di dispositivi Android non potranno ometterlo, nemmeno colossi come Xiaomi che sta lanciando la sua nuova interfaccia Android HyperOS e che sicuramente vorrebbe mettere il suo logo in primo piano.

