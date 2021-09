Un’app di terze parti non ufficiale permette di utilizzare la versione completa di Android Auto direttamente sui dispositivi mobili.

L’app Headunit Reloaded offre l’accesso ad altre app di navigazione, oltre a Google Maps e Waze, senza dover possedere un sistema infotainment compatibile con Android Auto.

L’app Headunit Reloaded consente inoltre di provare le novità di Android Auto senza dover andare ogni volta in macchina.

Come utilizzare Android Auto sullo smartphone con Headunit Reloaded

Per utilizzare l’app sono necessari i seguenti passaggi:

Aprire Android Auto sullo smartphone, andare su Impostazioni e toccare la voce Versione 10 volte per abilitare la modalità sviluppatore

Selezionare l’opzione Avvia server unità principale presente nel menu a tre punti in alto a destra

Chiudere Android Auto

Lanciare Headunit Reloaded

Selezionare la modalità automatica

Sfortunatamente l’app Headunit Reloaded non è esente da bug e attualmente non funziona su tutti i dispositivi mobili, quindi è consigliato provare prima la versione dimostrativa, oppure acquistare l’app completa e richiedere il rimborso per tempo in caso di dubbi.

A seguire trovate i badge per individuare la versione di prova di Headunit Reloaded limitata a 5 minuti e la versione completa acquistabile al prezzo di 4,99 euro.