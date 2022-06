Android Auto è una piattaforma ormai matura e Google stessa sembra volerci puntare sempre di più come testimonia l’attenzione rivoltale nel corso del Google I/O in cui sono state annunciate nuove funzioni tra cui il multi-schermo, una maggiore integrazione con Google e un nuovo look più flessibile.

A questo proposito, i più “esperti” di voi ricorderanno – e probabilmente utilizzano ancora – l’applicazione di Android Auto per smartphone, che inizialmente venne pensata come ripiego prima della diffusione nei veicoli al fine di offrire a tutti le funzionalità della piattaforma in un formato più democratico, quello dello smartphone ma che adesso sembra pronta a chiudere i battenti una volta per tutte.

Android Auto per smartphone verso la chiusura, cosa resta?

Ebbene, nell’ultima settimana molte segnalazioni provenienti da Reddit e dalle recensioni nella pagina dell’applicazione del Google Play Store hanno portato all’attenzione un messaggio apparso all’interno dell’app stessa che non lascia presagire nulla di buono e ne sancisce, di fatto, la disattivazione.

La notizia della chiusura di Android Auto arriva dopo alcune scelte da parte di Google stessa che ne hanno fatto intuire il destino. In primis l’app non è disponibile al download nei dispositivi con Android 12 i quali ora possono contare nativamente sulla Google Assistant Driving Mode: la modalità ottimizzata per la guida che fornisce accesso facilitato a Google Maps e ai controlli multimediali e che, di fatto, raccoglie l’eredità dell’app di Android Auto offrendo un’esperienza simile e più integrata con il sistema operativo e, in particolar modo con il Google Assistant.

Inoltre, grazie a ulteriori segnalazioni di utenti apprendiamo che in questi giorni la chiusura del servizio da parte di Google si sta estendendo anche ai dispositivi con Android 11 e precedenti confermando una disattivazione che appare sempre più imminente.

