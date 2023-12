Sono svariati i fan del settore tecnologico sparsi per il mondo in trepidante attesa per il prossimo evento di presentazione targato Samsung, il colosso coreano ha infatti in programma il lancio dei nuovi smartphone di punta della serie Galaxy S24 tra meno di un mese; insieme alle numerose indiscrezioni riguardanti i dispositivi e le loro caratteristiche, abbiamo già avuto modo di vedere quella che a furor di popolo era considerata la data scelta dall’azienda per l’evento Galaxy Unpacked di gennaio 2024.

Nelle ultime ore grazie ad una nuova fuga di notizie abbiamo una sorta di conferma di quanto precedentemente trapelato, si tratta di un’informazione interessante e abbastanza credibile considerando che la sua provenienza è quasi ufficiale.

Nuovi indizi confermano la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo abbondantemente trattato l’argomento Galaxy S24, i prossimi smartphone di punta Samsung sono senza dubbio tra i più attesi dagli appassionati del settore, motivo per cui risultano anche tra i dispositivi più chiacchierati. Insieme alle varie informazioni trapelate riguardanti specifiche e caratteristiche degli smartphone in questione, abbiamo anche potuto vedere quella che era la presunta data di presentazione ufficiale scelta dall’azienda, ovvero il 17 gennaio 2024; nonostante Samsung non abbia ancora confermato in maniera ufficiale tale informazione, quanto condiviso nelle ultime ore su X (ex Twitter) da Evan Blass, rappresenta una specie di conferma semi ufficiale.

Come potete notare dal video qui sopra, il filmato ha tutta l’aria di essere materiale pubblicitario ufficiale dell’azienda che in buona sostanza ci mostra come Samsung abbia intenzione di tenere l’evento Galaxy Unpacked 2024 il 18 gennaio alle 3:00 KST, ovvero il 17 gennaio per noi, come già trapelato in precedenza.

Un altro aspetto interessante del video è l’utilizzo della dicitura “Galaxy AI is coming”, ulteriore segno a conferma delle numerose informazioni circolate negli ultimi mesi riguardanti l’implementazione dell’intelligenza artificiale sui prossimi smartphone di punta Samsung.

Insomma il tempo stringe e a questo punto non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte dell’azienda, conferma che considerando l’avvicinarsi dell’evento non dovrebbe tardare ad arrivare.

