Che vi piaccia oppure no l’intelligenza artificiale è l’argomento del periodo, sono già diversi mesi che ne parliamo un po’ in tutte le salse e, giusto ieri, abbiamo visto il produttore dei dispositivi Galaxy annunciare il suo primo modello di intelligenza artificiale generativa Samsung Gauss.

Nelle ultime ore il colosso coreano ha voluto dare un piccolo assaggio di alcune delle potenzialità che potranno vantare i prossimi dispositivi di punta del brand, in perfetto stile Samsung l’azienda ha voluto annunciare una nuova funzionalità finora inedita, in grado di cambiare in parte il panorama attuale per quel che riguarda l’implementazione dell’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme le potenzialità di Galaxy AI.

Samsung punta a rivoluzionare le chiamate fra interlocutori di lingua diversa con Galaxy AI

L’azienda è certamente consapevole di essere leggermente in ritardo rispetto ad altri attuali protagonisti del settore dell’intelligenza artificiale, ciò nonostante non si perde d’animo e punta a rivoluzionare diversi aspetti dell’utilizzo quotidiano dei nostri dispositivi grazie a Galaxy AI.

L’intento del colosso coreano è quello di mettere l’intelligenza artificiale a disposizione di tutti gli utenti, direttamente nelle loro mani, Galaxy AI offrirà infatti questo strumento direttamente sul telefono dell”utente, utilizzabile in diversi ambiti dalla comunicazione senza barriere, alla produttività semplificata, alla creatività senza limiti.

Samsung definisce Galaxy AI come un’intelligenza artificiale mobile completa, basata sia su quanto internamente sviluppato dall’azienda e disponibile in locale sui dispositivi, sia sull’intelligenza artificiale basata su cloud resa possibile da una serie di collaborazioni con diversi partner già attivi nel settore.

La società ha come già detto voluto dare una piccola anticipazione di quelle che saranno le future funzionalità disponibili, annunciando AI Live Translate Call: si tratta di una funzione che offrirà agli utenti Galaxy un traduttore personale ogni volta che ne avranno bisogno, sarà integrato nativamente nelle funzioni di chiamata eliminando la necessità di affidarsi a software di terze parti.

AI Live Translate Call si occuperà dunque di tradurre in tempo reale le conversazioni telefoniche tra interlocutori di differenti lingue, proponendo automaticamente traduzioni audio e di testo, in maniera simile a quando si visualizza un contenuto in streaming con i sottotitoli. Inoltre, grazie all’attenzione di Samsung per la privacy degli utenti e al fatto che Galaxy AI possa funzionare direttamente sul dispositivo, le conversazioni private non verranno elaborate o condivise in cloud e non lasceranno mai lo smartphone dell’utente.

Wonjoon Choi, EVP e responsabile della ricerca e sviluppo dell’azienda, ha sottolineato l’unicità delle future funzioni Galaxy AI con la seguente dichiarazione:

La tecnologia mobile ha un potere incredibile nel consentire connessione, produttività, creatività e altro ancora per le persone in tutto il mondo, ma fino ad ora non abbiamo visto l’intelligenza artificiale mobile innescare tutto questo in modi davvero significativi. Galaxy AI rappresenta la nostra offerta di intelligence più completa fino ad oggi e cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri telefoni.

Tutto ciò, per stessa ammissione dell’azienda, è solo un piccolo assaggio di ciò che verrà; Galaxy AI sarà disponibile a partire da gennaio, presumibilmente come esclusiva (almeno per un certo periodo) dei futuri Samsung Galaxy S24, ma la società ha in serbo altre novità nel campo dell’intelligenza artificiale. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, non mancheremo di tenervi informati.

