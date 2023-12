Volete regalare o regalarvi un nuovo smartphone Android per Natale? Siamo quasi agli sgoccioli per quanto concerne la consegna, ma avete ancora tempo per approfittare delle offerte Amazon a disposizione in queste ore, che coinvolgono OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord CE 2 5G. Due fasce di prezzo diverse per due prodotti destinati a utenze diverse: vediamo come portarseli a casa con sconti particolarmente generosi.

Meno di metà prezzo per OnePlus 10 Pro, ma è in offerta anche OnePlus Nord CE 2

Partiamo dal modello più completo e costoso, perfetto per chi desidera specifiche tecniche di fascia alta e al contempo non vuole svuotare troppo il portafoglio. OnePlus 10 Pro mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, e un display AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Lo smartphone ha già ricevuto le scorse settimane l’aggiornamento ad Android 14 e OxygenOS 14.

A livello fotografico offre una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad con sensore principale Sony IMX789 da 48 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore con sensore Sony IMX615 da 32 MP. Completa la connettività, fatta eccezione per la porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, GLONASS e porta USB Type-C. Non mancano lettore d’impronte digitali integrato nello schermo e doppio altoparlante con Dolby Atmos. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W (0-100% in 47 minuti circa), la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W e la ricarica inversa (qui per la scheda tecnica completa).

Chi non necessita di tutta questa potenza e vuole spendere ancora meno pur restando in casa OnePlus può invece puntare su OnePlus Nord CE 2, uno smartphone di fascia media con display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 90 Hz) e SoC MediaTek Dimensity 900, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile). A bordo anche qui 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, con l’aggiunta della porta per il jack audio da 3,5 mm.

Quattro i sensori fotografici a disposizione: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro (spostato lateralmente). La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC cablata da 65 W (qui per la scheda tecnica completa).

OnePlus 10 Pro non è uno smartphone appena uscito, ma proprio per questo il prezzo diventa particolarmente intrigante: lanciato a 919 euro nella versione 8-128 GB, è ora disponibile in offerta su Amazon a meno della metà, a 405,09 euro nella colorazione Volcanic Black. OnePlus Nord CE 2 offre caratteristiche inferiori, ma potete portarvelo a casa per 217,59 euro nella colorazione Grey Mirror da 8-128 GB. In entrambi i casi la consegna avviene entro Natale per chi dispone dell’abbonamento Amazon Prime. Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni potete consultare le nostre recensioni.

