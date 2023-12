Il 2024 è atteso come l’anno dell’intelligenza artificiale per smartphone e altri dispositivi e probabilmente tutti i produttori farciranno i loro prodotti con una buona dose di IA.

In vista dell’introduzione massiccia dell’intelligenza artificiale a partire dal prossimo anno, Google potrebbe lanciare i propri occhiali basati sull’IA e introdurre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale anche sui dispositivi indossabili.

Google Pixel Glass in arrivo?

Secondo un rapporto di The Information, Google avrebbe discusso internamente di presunti occhiali che potrebbero sfruttare la capacità dell’intelligenza artificiale di riconoscere gli oggetti per migliorare la vita dell’utente.

Un prodotto del genere potrebbe consigliare a chi lo indossa ad esempio come utilizzare un particolare attrezzo, risolvere un problema matematico o suonare uno strumento musicale.

Google potrebbe integrare i suoi modelli IA anche su Pixel Watch 3

Secondo le ultime indiscrezioni Google starebbe lavorando su Pixie, nome dietro il quale si nasconderebbe un assistente IA che potrebbe essere lanciato proprio insieme alla prossima generazione di smartphone di punta dell’azienda.

Secondo The Information, Google prevede di portare le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale anche sui dispositivi più piccoli e meno costosi, compresi gli smartwatch della serie Pixel Watch.

Android 15 potrebbe essere il grande aggiornamento Android in termini di intelligenza artificiale e Wear OS 5 potrebbe essere quello per la gamma Pixel Watch.

Finora l’intelligenza artificiale non ha avuto alcun ruolo su Pixel Watch, ma stando a quanto riferito le cose cambieranno attraverso Fitbit che in futuro sarà notevolmente migliorato con l’intelligenza artificiale, ad esempio per analizzare in modo completo le nostre prestazioni negli allenamenti e fornirci consigli utili per raggiungere i vari obiettivi.

