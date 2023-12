A fine luglio il colosso coreano ha ufficialmente presentato i suoi ultimi tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S9, si tratta di dispositivi premium dotati di processori di ultima generazione, di ampi e luminosi schermi, supporto alla S Pen e l’inedita resistenza ad acqua e polvere.

Nelle ultime ore il fratello più piccolo della famiglia, Samsung Galaxy Tab S9 beneficia di una golosa offerta, grazie alla quale potrete portarvelo a casa ad un ottimo prezzo. Un minimo storico finora mai raggiunto per un prodotto che nelle specifiche tecniche è paragonabile.

Samsung Galaxy Tab S9 può essere vostro ad un ottimo prezzo

Samsung è solita mettere particolare cura nello sviluppo e nella realizzazione dei propri dispositivi, i tablet dell’ultima serie Galaxy Tab S9 sono solo l’ultimo esempio a conferma dell’impegno profuso dall’azienda nell’offrire ai propri utenti dei prodotti di fascia alta senza rivali.

Prima di scoprire l’offerta di oggi però, rinfreschiamoci la memoria dando uno sguardo alle principali caratteristiche tecniche del tablet in questione, mentre qui potete prendere visione della scheda tecnica completa del dispositivo:

display 16:10 Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 5G (sulla versione corrispondente), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 13 MP e ultra-grandangolare da 8 MP

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP

quattro altoparlanti stereo con audio AKG e Dolby Atmos

compatibilità con S Pen (inclusa)

batteria da 10.090 mAh

Android 13 con One UI 5.1.1

dimensioni e peso: 185,4 x 285,4 x 5,7 mm, 581/586 g (Wi-Fi/5G)

L’offerta odierna riguarda Samsung Galaxy Tab S9 nella versione Wi-Fi, con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, il prodotto viene solitamente proposto ad un prezzo di listino di 1049 euro, ma oggi può essere vostro a soli 699 euro grazie all’offerta di Euronics.

Che ne dite? Volete approfittarne e portarvi a casa un Samsung Galaxy Tab S9 nuovo di pacca ad un ottimo prezzo? Allora non vi resta che cliccare sul link sottostante per procedere all’acquisto, inoltre qualora non lo aveste ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte del web.

Acquista Samsung Galaxy Tab S9 a 699 euro da MediaWorld

In alternativa, a 100€ in meno, c’è in offerta anche Samsung Galaxy Tab S8 a 599€.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: migliorato più di quanto sembri