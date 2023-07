Dopo mesi di indiscrezioni, con il Galaxy Unpacked è finalmente arrivato il momento di scoprire ufficialmente la nuova gamma di tablet Android di Samsung: il produttore ha infatti appena presentato durante l’evento Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. La nuova serie porta l’esperienza premium nel mondo dei tablet con processore di ultima generazione, ampi e luminosi schermi, supporto alla S Pen e l’inedita resistenza ad acqua e polvere: andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli.

Ampi display AMOLED, IP68 e Snapdragon 8 Gen 2 per la serie Samsung Galaxy Tab S9

Tra le novità del Galaxy Unpacked, Samsung annuncia la nuova serie Galaxy Tab S9, con tre prodotti premium pensati per ridefinire il panorama dei tablet e dettare nuovi standard. Tutti e tre i modelli mettono a disposizione uno schermo 16:10 Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz e standard HDR10+, che garantisce una visione realistica e risulta l’ideale per l’intrattenimento: si parte dagli 11 pollici del modello base per arrivare addirittura a 14,6 pollici con il modello Ultra. Si tratta inoltre della prima serie Galaxy Tab S a offrire la certificazione IP68, con la resistenza ad acqua e polvere.

“Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi come Galaxy Tab S9. Questo tablet, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria, offrendo le esperienze più amate dagli utenti dei tablet con un design premium completo“, ha affermato TM Roh, President e Head of MX Business di Samsung Electronics. “La serie Galaxy Tab S9 consente agli utenti di dare vita alle loro idee più brillanti senza alcuno sforzo“.

La tecnologia Vision Booster rileva automaticamente le condizioni di luce intensa che si possono trovare all’aperto e si adatta per mantenere lo schermo sempre luminoso. La frequenza di aggiornamento adattiva passa da 60 a 120 Hz in base alla situazione, in modo da creare un equilibrio tra reattività fluida ed efficienza energetica. La modalità Protezione occhi è pensata per ridurre l’affaticamento degli occhi con una bassa emissione di luce blu, ridotta di oltre il 70%.

Il pannello è compatibile con la S Pen, con la quale ora è possibile scrivere nelle barre di ricerca, nei browser e negli app store; il pennino offre una nuova ricarica bidirezionale che garantisce l’alimentazione indipendentemente dal lato in cui è posizionata. Chi vuole ancora di più può pensare alla S Pen Creator Edition (acquistabile a parte), progettata con un materiale testurizzato che fornisce un’impugnatura più confortevole e un angolo di inclinazione più ampio. Due i tipi di punta a disposizione: una dura per il disegno e una più morbida per scrivere come su carta e penna.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, oltre all’ampio schermo (da 11, 12,4 o 14,6 pollici) sono disponibili quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos e potenziati dal sistema audio AKG. Risultano più grandi del 20% rispetto a quelli montati sulla serie precedente. Il sistema consente di personalizzare le impostazioni audio per giocare, ascoltare musica, fare videochiamate o ottenere un’esperienza più adatta a film e serie TV.

Il cuore dei Galaxy Tab S9 è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso a disposizione sulla serie Samsung Galaxy S23. Grazie alla stretta collaborazione con partner leader del settore gaming, gli utenti possono beneficiare di esperienze di gioco ottimizzate. I dispositivi risultano più efficienti dal punto di vista termico grazie a un sistema di raffreddamento a camera di vapore, studiato appositamente per l’uso intenso, anche nel gaming, nello streaming e nell’editing video.

Questa la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S9:

display 16:10 Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 5G (sulla versione corrispondente), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

fotocamera posteriore grandangolare da 13 MP

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP

quattro altoparlanti stereo con audio AKG e Dolby Atmos

compatibilità con S Pen (inclusa)

batteria da 8400 mAh

Android 13 con One UI 5.1.1

dimensioni e peso: 165,8 x 254,3 x 5,9 mm, 498/500 g (Wi-Fi/5G)

Questa la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S9+:

display 16:10 Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 5G (sulla versione corrispondente), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 13 MP e ultra-grandangolare da 8 MP

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP

quattro altoparlanti stereo con audio AKG e Dolby Atmos

compatibilità con S Pen (inclusa)

batteria da 10.090 mAh

Android 13 con One UI 5.1.1

dimensioni e peso: 185,4 x 285,4 x 5,7 mm, 581/586 g (Wi-Fi/5G)

Questa la scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (qui per quella dettagliata):

display 16:10 Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 5G (sulla versione corrispondente), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 13 MP e ultra-grandangolare da 8 MP

doppia fotocamera anteriore con sensore grandangolare da 12 MP e ultra-grandangolare da 12 MP

quattro altoparlanti stereo con audio AKG e Dolby Atmos

compatibilità con S Pen (inclusa)

batteria da 11.200 mAh

Android 13 con One UI 5.1.1

dimensioni e peso: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, 732/737 g (Wi-Fi/5G)

I tablet risultano sottili (tra i 5,5 e i 5,9 mm) e leggeri, e sono progettati per resistere a urti e graffi grazie al telaio rinforzato in Armor Aluminum. La certificazione IP68 fornisce quella tranquillità in più che serve per ogni situazione. Non temono dunque l’utilizzo in ambienti difficili fuori casa, magari in abbinamento alla nuova cover esterna. Le colorazioni tra cui scegliere sono due per l’intero trio e sono denominate Graphite e Beige.

Samsung prosegue con il suo impegno per ridurre l’impatto ambientale: rispetto alle precedenti generazioni, i Galaxy Tab S9 presentano una maggiore varietà di materiali riciclati, sia nei componenti interni sia in quelli esterni, e la confezione è realizzata interamente in carta riciclata, con un design rinnovato.

I Samsung Galaxy Tab S9 promettono un’esperienza software premium

Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra arrivano sul mercato con Android 13 e la One UI 5.1.1, con un supporto software di lunga durata: Samsung garantisce almeno quattro generazioni di aggiornamenti della One UI e del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Nell’attesa di mettere le mani su Android 14, attualmente in fase beta, ci sono già tantissime funzionalità che vanno ad arricchire l’esperienza utente.

A bordo c’è la funzione Multischermo per visualizzare fino a tre app disposte come una griglia organizzata di finestre facilmente regolabili: in questo modo è possibile ad esempio fare ricerche sul browser, visualizzare un’immagine della Galleria e prendere note con la S Pen su Samsung Notes nello stesso momento, sulla stessa schermata. Con Visualizzazione Popup le applicazioni si aprono come finestre mobili, che possono essere personalizzate in dimensioni e posizionamento. Per un’esperienza ancora più “desktop”, non manca la compatibilità con Samsung DeX e con Secondo Schermo, per eseguire il mirroring o estendere lo schermo del PC sul tablet.

Samsung ha integrato nuove app o ottimizzazioni per migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo dei suoi tablet. L’app GoodNotes è pensata per aprire nuovi scenari per scrivere e prendere appunti, che possono poi essere condivisi facilmente: per la prima volta approda su Android e viene lanciata in esclusiva per gli utenti dei tablet Galaxy. LumaFusion è un’app di livello professionale per l’editing video e facilita la creazione di contenuti da condividere, anche sfruttando Quick Share. Clip Studio Paint è stato perfezionato e ottimizzato per sfruttare l’interfaccia per tablet, mentre ArcSite consente a designer e professionisti di trasformare la propria visione creativa in progetti CAD 2D.

Non è finita qui: la serie Galaxy Tab S9 si integra nel resto dell’ecosistema grazie a Controllo multiplo, che rende ancora più semplice e immediato copiare, incollare o trascinare testo e immagini direttamente dal tablet allo smartphone.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra sono disponibili all’acquisto in preordine già da oggi, 26 luglio 2023, e arriveranno nei punti vendita dall’11 agosto 2023. I prezzi consigliati per le varie configurazioni dei tablet sono i seguenti:

Samsung Galaxy Tab S9 : Wi-Fi 8-128 GB a 929 euro Wi-Fi 12-256 GB a 1049 euro 5G 8-128 GB a 1079 euro 5G 12-256 GB 1199 euro

: Samsung Galaxy Tab S9+ : Wi-Fi 12-256 GB a 1149 euro Wi-Fi 12-512 GB a 1269 euro 5G 12-256 GB a 1299 euro

: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : Wi-Fi 12-256 GB a 1369 euro Wi-Fi 12-512 GB a 1489 euro 5G 12-256 GB a 1519 euro

:

Acquistando uno dei tre nuovi tablet Android dal 26 luglio al 10 agosto 2023 potete ottenere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim, una cover con tastiera incorporata. Per riceverla in regalo dovrete registrare l’acquisto tramite Samsung Members entro il 21 ottobre 2023.

