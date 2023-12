In questi giorni e nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle diverse anticipazioni emerse in rete riguardanti la serie OPPO Find X7, prossima gamma di punta del produttore cinese: dopo quanto appreso finora sui modelli X7 e X7 Pro, nelle scorse sono spuntati ulteriori dettagli su OPPO Find X7 Ultra, punta di diamante della famiglia, di cui sono state svelate gran parte delle specifiche tecniche tra le quali spicca anche la connettività satellitare. Scopriamole insieme.

OPPO Find X7 Ultra tra fotocamere al top e connettività satellitare

La fuga d’informazioni è opera del solito, affidabile leaker cinese Digital Chat Station il quale – tramite il consueto post su Weibo – ha innanzitutto svelato l’esistenza di OPPO Find X7 Ultra, vero smartphone top di gamma dell’azienda nonché primo Ultra del produttore, e in seguito ha diffuso numerose specifiche tecniche chiave del dispositivo tra cui le peculiarità che lo differenzieranno dai fratelli minori della serie.

OPPO Find X7 Ultra non dovrebbe discostarsi di molto dal modello Pro ma anzi offrirà caratteristiche tecniche simili fatta eccezione per una batteria più capiente, un sensore principale più performante, uno zoom ottico 6x e una novità esclusiva per la gamma OPPO: la connettività satellitare.

Quest’ultima sarà la vera protagonista della campagna di lancio dello smartphone come testimoniato dai primi banner pubblicitari emersi in rete e trapelati dal leaker stesso.

A detta di Digital Chat Station l’azienda si avvarrà della messaggistica satellitare di BeiDou grazie alla quale consentire agli utenti di comunicare nelle aree senza copertura in situazioni di pericolo o emergenza; una tecnologia che ha già dato i suoi frutti come dimostrato dalle testimonianze degli utenti che l’hanno utilizzata su iPhone.

Passando alla scheda tecnica di OPPO Find X7 Ultra, frontalmente lo smartphone dovrebbe sfoggiare un ampio pannello da 6,82 pollici AMOLED LTPO con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz con luminosità di picco in grado di superare i 4000 nits.

Peraltro, stando a quanto svelato dal leaker, OPPO sarebbe ancora indecisa su quale pannello optare tra il BOE X1 o il display Samsung E7, anch’esso OLED. Sarà interessante capire quando l’azienda scioglierà le riserve e su quale display deciderà di puntare per il proprio smartphone di riferimento.

Nessun dubbio invece per il processore sotto il cofano che sarà il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, punto di riferimento assoluto della categoria.

Non sono ancora emersi dettagli su memoria RAM e spazio di archiviazione; sappiamo invece che lo smartphone sarà mosso dalla Funtouch OS 14 basata su Android 14.

Come per il modello Pro, anche OPPO Find X7 Ultra dovrebbe adottare un design a doppio periscopio, composto però da un sensore primario Sony IMX LYT 900 con dimensioni di 1 pollice coadiuvato da un secondario Sony LYT 600 ultragrandangolare con apertura f/2.2 e dalla coppia di sensori periscopici: il Sony IMX858 da 50 MP e zoom ottico 6x e il Sony IMX 890 con OIS e zoom ottico 3x.

Un comparto fotografico che si prospetta estremamente performante e flessibile per ogni esigenza e che ben incarna le ambizioni dell’azienda che con OPPO Find X7 Ultra vuole incrementare ancor di più la propria presenza sul mercato assestandosi tra i brand dominanti anche nella fascia premium.

A completare la scheda tecnica segnaliamo il sensore frontale da 32 MP (f/2.0) e la presenza di una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100W.

A detta degli informatori, OPPO Find X7 Ultra verrà lanciato in occasione dell’evento di presentazione ufficiale della gamma Find X7 che dovrebbe tenersi in concomitanza del periodo del capodanno cinese, previsto per il 10 febbraio.

