In questi giorni stanno spuntando diverse anticipazioni riguardanti OPPO Find X7 Pro, il prossimo smartphone di punta del produttore cinese: dopo quanto appreso finora, oggi arrivano ulteriori dettagli sul presunto comparto fotografico, che sarà probabilmente uno dei punti di forza del dispositivo. Nel frattempo abbiamo novità per quanto concerne Nubia Z60 Ultra, che ieri ci ha stupiti con la sua fotocamera nascosta sotto al display.

OPPO Find X7 Pro con doppia fotocamera periscopica

Partiamo da OPPO Find X7 Pro, protagonista di diverse indiscrezioni in questi giorni. Settimana scorsa abbiamo dato un’occhiata al presunto design dello smartphone, che ha svelato un comparto fotografico davvero imponente, e ieri sono spuntati interessanti dettagli proprio su quest’ultimo. Grazie al solito leaker Digital Chat Station abbiamo visto che il modello di punta dovrebbe offrire una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony LYT900 da un pollice, accompagnato da due sensori periscopici.

In queste ore è Ice Universe a fornire qualche chiarimento: OPPO Find X7 Pro dovrebbe adottare un design a doppio periscopio, composto da un sensore Sony IMX 890 da 50 MP (1/1.56″, con OIS e zoom 3x) e da un sensore Sony IMX858 da 50 MP (1/2.51″, con OIS e zoom 6x).

La fotocamera con zoom 3x dovrebbe rivelarsi la scelta giusta per i ritratti, ma la casa cinese potrebbe sfruttare la doppia configurazione per fornire scatti con zoom fino a 12x grazie all’elaborazione software e al cropping.

Nubia Z60 Ultra mostra design e colorazioni in nuove immagini ufficiali

Nubia Z60 Ultra ha già stupito ieri con la sua fotocamera nascosta sotto al display, ma il produttore cinese sta proseguendo con altri teaser: in queste ore sulle pagine social dell’azienda hanno fatto capolino alcune immagini ufficiali che ci svelano il design e le tre colorazioni del nuovo smartphone in arrivo.

Come potete vedere, Z60 Ultra sarà commercializzato in due colorazioni più “classiche”, una bianca e una nera, e in una blu decisamente più originale che richiama “La notte stellata” di Van Gogh. La parte anteriore è completamente occupata dallo schermo piatto, senza alcuna interruzione: niente notch, niente isole e niente fori, visto che la fotocamera è integrata sotto il display. La parte posteriore è caratterizzata da una configurazione delle fotocamere piuttosto originale, che vede una sorta di camera bar che integra anche la fotocamera periscopica, accompagnata da un ulteriore obiettivo e dal flash LED. I pulsanti sono tutti sul lato destro, con il tasto power che spicca grazie alla colorazione rossa e un alert slider più in basso.

A livello di specifiche, Nubia Z60 Ultra dovrebbe disporre di uno schermo OLED da 6,8 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e di 1 TB di memoria interna UFS 4.0, di una tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x, tutti con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), di una fotocamera anteriore (UDC) da 16 MP e di una generosa batteria da 6000 mAh.

Dopo il video di ieri, oggi Nubia ha pubblicato un ulteriore filmato che ci mostra le tre colorazioni dello smartphone in arrivo. Ormai manca solo la presentazione ufficiale, fissata in Cina per il 19 dicembre 2023.

