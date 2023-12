Il Natale si avvicina a grandi passi e OPPO vuole diventare l’alleato giusto per scegliere il regalo ideale. La casa cinese propone su OPPO Store una serie di Offerte di Natale che riguardano diversi dispositivi del suo ecosistema, tra cui smartphone, tablet Android e cuffie wireless. Gli sconti sono validi fino al 25 dicembre 2023: andiamo a scoprirli insieme.

Tanti sconti sull’ecosistema con le Offerte di Natale OPPO

La promozione dell’OPPO Store tocca alcuni dei prodotti di maggiore successo dell’azienda. Tra questi spiccano ad esempio OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G, due smartphone che puntano sul design sottile e leggero, ma anche sul comparto fotografico. Questi ultimi condividono alcune caratteristiche, ma si differenziano per quanto concerne alcuni aspetti chiave (qui il confronto completo): lo schermo è sempre un AMOLED da 6,7 pollici, ma il cuore è diverso (MediaTek Dimensity 7050 per il primo e Qualcomm Snapdragon 778G per il secondo), così come il sensore fotografico principale (Omnivision OV64B da 64 MP sul primo e Sony IMX890 da 50 MP sul secondo). OPPO Reno10 5G è disponibile in offerta a 359,99 euro, mentre OPPO Reno10 Pro 5G a 479,99 euro.

Chi ama i pieghevoli o vuole provarne uno può optare per OPPO Find N2 Flip, uno smartphone a conchiglia con schermo AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ e schermo secondario AMOLED da 3,26 pollici in 17:9. Viene proposto in offerta su OPPO Store a 999,99 euro, nelle colorazioni Moonlit Purple e Astral Black. Lato tablet viene proposto OPPO Pad 2, che potrebbe rivelarsi il regalo giusto per chi necessita di un alleato per rendere le proprie giornate più smart, anche dal punto di vista lavorativo. Il dispositivo con display IPS LCD da 11,61 pollici (con refresh rate variabile fino a 144 Hz) e MediaTek Dimensity 9000 è in sconto fino al 25 dicembre a 549,99 euro (invece di 599,99 euro).

Se volete spendere meno potete volgere lo sguardo alla gamma A di fascia media, che vede tra i protagonisti OPPO A98 5G e OPPO A78 5G. Il primo punta molto sulla generosa batteria da 5000 mAh, affiancata da una fotocamera AI da 64 MP e da generose memorie (8 GB di RAM e 256 GB di storage, eventualmente espandibile fino a 1 TB con microSD); il secondo sul SoC MediaTek Dimensity 700, affiancato da un ampio schermo LCD e da una fotocamera principale da 50 MP. I due smartphone sono disponibili in offerta a rispettivamente 279,99 euro e 189,99 euro nelle varie colorazioni.

Se non avete bisogno di acquistare un nuovo smartphone o un nuovo tablet, allora magari potreste voler puntare sui dispositivi wearable: su OPPO Store potete trovare in offerta le cuffie wireless OPPO Enco Air3i a 44,99 euro, oppure la smartband OPPO Band Style a 24,99 euro.

Non è finita qui: fino al 22 dicembre 2023, ogni giorno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 24:00 saranno attive le offerte lampo su dispositivi IoT e accessori firmati OPPO, con prezzi che partono da 1,99 euro. Con l’acquisto di uno smartphone potrete anche scegliere fino a un massimo di due dispositivi IoT con uno sconto del 40%, mentre con l’iscrizione alla newsletter entro il 25 dicembre 2023, potrete ricevere un pacchetto di coupon natalizi, all’interno del quale spicca un buono sconto del valore massimo di 50 euro.

Per scoprire tutte le offerte di Natale dell’OPPO Store potete seguire il link qui in basso:

