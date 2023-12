Gli utenti che acquistano uno smartphone made by Google lo fanno per poter beneficiare, oltre di tutta una serie di novità e aggiornamenti in anteprima (rispetto ai dispositivi di altri brand), anche dell’esperienza Pixel. Fa certamente parte di questa esperienza il widget At a Glance, utilizzato ormai da parecchio tempo dalla società che ha investito nel suo sviluppo parecchie risorse, grazie alle quali il widget ha beneficiato di diverse nuove implementazioni nel corso del tempo.

Una cosa che però non è ancora possibile fare, è eliminare e spostare il widget in questione; uno dei migliori aspetti di Android come sistema operativo è proprio la possibilità di personalizzazione, motivo per cui diversi utenti potrebbero volersi sbarazzare del widget At a Glance. Stando a quanto rilevato in Android 14 QPR2, sembra che in futuro ciò sarà possibile.

Google consentirà di eliminare e spostare il widget At a Glance

Come anticipato in apertura, il widget At a Glance rappresenta un aspetto importante dell’esperienza Pixel, ma ciò non significa necessariamente che questa componente debba per forza essere apprezzata da tutti gli utenti. Diversi infatti, nel corso del tempo, hanno chiesto a gran voce al colosso di Mountain View di poter operare in maniera diversa con il widget in questione, beneficiando della possibilità di spostare o eliminare del tutto tale componente.

Sembra che l’azienda abbia in programma di accontentare i propri utenti nel prossimo futuro, se finora infatti l’unico modo di apportare tali modifiche era quello di affidarsi ad un launcher di terze parti, in futuro queste possibilità potrebbero essere integrate direttamente nel sistema.

I colleghi di 9to5Google hanno infatti scoperto in Android 14 QPR2 come Google sembri al lavoro per consentire il riposizionamento del wideget in questione, ma non il suo ridimensionamento: tale componente infatti continuerà ad occupare l’intera larghezza del display.

La novità in questione non è al momento disponibile per tutti gli utenti che hanno provveduto all’installazione di Android 14 QPR2, visto che richiede una procedura per l’abilitazione manuale. Non è chiaro se e quando Google deciderà di rendere disponibile per tutti gli utenti questo tipo di personalizzazione del widget At a Glance, non ci resta che attendere per scoprirlo.

