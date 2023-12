OPPO annuncia il lancio in Italia di un nuovo smartphone Android che punta sull’esperienza audio-visiva e sulle prestazioni fluide sul lungo periodo: si tratta di OPPO A79 5G, da non confondere con lo smartphone lanciato ormai nel lontano 2017 in Cina. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, immagini, funzionalità, prezzo e disponibilità.

OPPO A79 5G è ufficiale con altoparlanti Dual Stereo e cuore MediaTek

A distanza di più di un mese dalla presentazione per il mercato indiano, OPPO A79 5G arriva in Italia. Si tratta di uno smartphone che punta molto sull’ampio display Full-HD+ Sunlight e sugli altoparlanti Dual Stereo potenziati, ma anche sul design Glowing Feather e sulla generosa batteria da 5000 mAh.

Lo schermo è da 6,72 pollici e integra la fotocamera anteriore attraverso un piccolo foro: il pannello arriva fino a 680 nit di luminosità e offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, oltre a una gamma di colori DCI-P3 del 100% che fornisce una saturazione e un’accuratezza dei colori migliorate per garantire immagini più incisive, colori più realistici e al contempo vivaci. Abbiamo citato gli altoparlanti: OPPO ha integrato nuovi altoparlanti Dual Stereo in grado di raggiungere l’86% in più di volume rispetto alla generazione precedente grazie alla modalità Ultra Volume, garantendo una qualità surround più piena e ricca.

La modalità è stata potenziata per massimizzare l’uscita audio degli altoparlanti fino al 300%: questo consente di ascoltare canzoni e di non perdersi la suoneria anche nei luoghi più affollati. Con l’uso di cuffie, Ultra Volume arriva fino al 200% senza influire sulla qualità audio durante le chiamate telefoniche o le chiamate vocali su WhatsApp e Messenger. La casa cinese ha integrato algoritmi specifici per una riduzione del rumore ottimizzata e una soppressione dell’eco per chiamate più chiare.

Il comparto fotografico di OPPO A79 5G vede tre sensori in tutto: nella parte posteriore abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e sensore secondario per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 8 MP. Utilizzando la fotocamera principale e gli algoritmi di super risoluzione si possono scattare immagini Ultra-Clear da 108 MP per maggiori dettagli. Tra le funzionalità abbiamo AI Portrait Retouching, Portrait Mode, Ultra Night Mode e Selfie HDR.

Il cuore del dispositivo è il SoC MediaTek Dimensity 6020, affiancato da 4 o 8 GB di RAM, da 128 o 256 GB di memoria interna e dal Dynamic Computing Engine di OPPO, che contribuisce a creare un’esperienza più fluida e ad accelerare l’apertura delle app. Il centro di calcolo a livello sfrutta la tecnologia di calcolo parallelo per pianificare e utilizzare in modo intelligente le risorse a disposizione, aumentando fluidità e stabilità nell’uso di tutti i giorni. Lo smartphone ha superato i test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nei laboratori OPPO, che garantiscono una fluidità stabile fino a 36 mesi.

A completare il quadro ci pensa la batteria da 5000 mAh, che garantisce secondo l’azienda fino a 26 ore di chiamate, 14 ore di riproduzione video su YouTube o 6 ore di gioco su PUBG. Quando questo non sarà sufficiente, entrerà in gioco la ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W (cablata): bastano 5 minuti per ottenere fino a 1,4 ore di video su YouTube o 2,6 ore di chiamate, mentre il 100% si raggiunge in circa 74 minuti.

Questo il riepilogo delle specifiche di OPPO A79 5G (qui per la scheda tecnica completa):

display LCD Sunlight LTPS da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel, 391 ppi), luminosità massima di 680 nit, DCI-P3 100% e protezione Panda Glass

SoC MediaTek Dimensity 6020 con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz

4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore AI con sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP (f/1.8, FoV 77°, AF) e sensore di profondità Omnivision OV02B1B da 2 MP (f/2.4, FoV 89°, FF)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, FoV 80°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte laterale

certificazione IP54

altoparlanti Dual Stereo

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 165,6 x 76 x 7,9 mm, 193 g

A livello di design, lo smartphone arriva nelle colorazioni Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black. Le prime due presentano un esclusivo design Glowing Feather che utilizza una speciale texture che punta a ricordare una piuma e allo stesso tempo a donare un aspetto simile a quello di un diamante. Sottile (7,99 mm), il dispositivo vuole offrire una presa comoda per tutte le tipologie di utilizzo.

Secondo quanto riferito da OPPO stessa, l’aspetto delle fotocamere di A79 5G si ispira agli orologi, con un lussuoso design a quadrante con una texture riflettente contenuta all’interno di un ovale. Questo dovrebbe aiutare a creare una sensazione di profondità e un effetto tridimensionale che riflette luci e ombre in modo differente in base all’angolazione. Lo smartphone è stato progettato per resistere agli schizzi d’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP54, ed è stato sottoposto a un serie di test nel laboratorio di qualità di OPPO che provano la sua durabilità.

Prezzo e uscita di OPPO A79 5G in Italia

OPPO A79 5G è disponibile in Italia da oggi nelle colorazioni Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black su OPPO Store e presso i principali rivenditori, e dai prossimi giorni su Amazon. Viene proposto in due configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

4-128 GB a 299,99 euro (Mystery Black e Glowing Green)

(Mystery Black e Glowing Green) 8-256 GB a 349,99 euro (Mystery Black e Dazzling Purple)

