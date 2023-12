Gli smartphone Google Pixel alimentati dai chipset Tensor non hanno mai fornito prestazioni entusiasmanti con i giochi, ma sembra che l’aggiornamento di dicembre 2023 porterà anche un’ottimizzazione della GPU che dovrebbe migliorare la situazione.

L’ultimo Pixel Feature Drop ha introdotto anche la possibilità di forzare la visualizzazione a schermo intero delle app su Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet.

Google aggiorna la GPU dei dispositivi Pixel

Come notato da Mishaal Rahman, l’aggiornamento di dicembre 2023 per i dispositivi Google Pixel ha aggiornato il driver del kernel della GPU, offrendo di fatto un aggiornamento alle prestazioni della GPU nei dispositivi animati da Tensor.

Nello specifico il driver aggiornato “rp441” rilasciato l’11 ottobre 2023 sostituisce un driver obsoleto dell’agosto 2022 che era ancora in uso.

Dato che si tratta solo di un aggiornamento del driver del kernel della GPU, non ci si dovrebbe aspettare un miglioramento drastico delle prestazioni con i giochi, ma perlomeno meno un pizzico di brio.

Ora si può forzare il full screen delle app su Google Pixel Fold e Pixel Tablet

Rahman fa inoltre notare che l’ultimo rilascio di funzionalità Pixel include anche la possibilità di forzare la visualizzazione a schermo intero delle app su Google Pixel Fold e Pixel Tablet.

Questa funzionalità non indurrà un layout ottimizzato per tablet, ma si limiterà a espandere la finestra dell’app, quindi non verranno mostrate più informazioni sullo schermo, ma semplicemente un’ingrandimento di quelle esistenti, tuttavia Google avvisa che alcune app potrebbero andare in crash.

La novità fa ora parte del sistema operativo Android e sarà disponibile su tutti i dispositivi con schermo grande in Android 15, a meno che il produttore non decida di rimuoverla.

