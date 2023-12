Anche se le offerte del Black Friday di Amazon sono terminate lunedì con il Cyber Monday, sul sito possiamo ancora trovare numerose offerte sulla tecnologia. In particolare oggi vi parliamo di Mobvoi TicWatch Pro 5, proposto con uno sconto davvero niente male grazie a un generoso coupon valido solo per oggi, 5 dicembre 2023. Vediamo come approfittarne subito.

TicWatch Pro 5 in offerta su Amazon con un coupon da 90 euro

TicWatch Pro 5 è uno degli smartwatch Wear OS più interessanti di questo periodo, come abbiamo avuto modo di scoprire con la nostra recensione. Una delle sue caratteristiche più intriganti è costituita dal doppio display AMOLED + Transflective da 1,43 pollici, che consente di disporre di un vero e proprio always-on display con un consumo energetico estremamente ridotto.

Il cuore del dispositivo Mobvoi è il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna; non manca ovviamente la connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, ma ci sono anche Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità. A bordo anche speaker, microfono, certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

La batteria ha un capacità di 628 mAh e secondo l’azienda promette un’autonomia di circa tre giorni. Tra le funzionalità pensate per il fitness abbiamo il supporto a più di 100 modalità di allenamento (tra cui corsa, ciclismo e nuoto), oltre al monitoraggio di frequenza cardiaca 24 ore su 24, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), stress, passi, calorie e sonno (maggiori dettagli nell’articolo di lancio).

Mobvoi TicWatch Pro 5 ha debuttato al prezzo consigliato di 359,99 euro, ma potete acquistarlo su Amazon con uno sconto totale di circa 100 euro, sfruttando un coupon da 9 euro valido solo per oggi, 5 dicembre 2023, da aggiungere allo sconto di listino applicato già da Amazon. Il prezzo finale è di 255 euro per la versione Nero ossidiana e di 255 euro per la versione Sabbia, con spedizione inclusa e consegna in un giorno (per gli abbonati Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete procedere seguendo uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione per eventuali indecisioni.

