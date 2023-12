A quanto pare a breve Meta eliminerà una funzionalità molto apprezzata, quella che consente agli utenti di chattare su Instagram con i loro amici di Facebook senza dover lasciare l’applicazione.

Ad annunciarlo è stato il team del colosso dei social network, precisando di avere in programma di abolire l’integrazione multipiattaforma che consente questa funzionalità: in sostanza, dalla metà di questo mese le chat cross-app tra Facebook e Instagram saranno solo un lontano ricordo.

Facebook e Instagram saranno presto un po’ meno integrate

Una volta che il team di Meta avrà disattivato l’integrazione tra le chat delle due popolari applicazioni dell’azienda, gli utenti non avranno più la possibilità di avviare nuove chiamate o conversazioni con i loro amici di Facebook da Instagram e chi ha conversazioni con account Facebook su Instagram potrà soltanto leggerle.

La rimozione di questa funzionalità significa anche che gli account Facebook non saranno più in grado di vedere lo stato o leggere le conferme e tutte le chat esistenti non verranno spostate nella casella di posta su nessuna delle due piattaforme.

Il colosso dei social ha annunciato l’integrazione multipiattaforma tra Instagram e Facebook nel 2019 e la funzionalità è stata resa operativa un anno dopo tramite l’account center di Meta. Ospitato su Instagram, è qui che gli utenti hanno la possibilità di gestire i profili sulle due piattaforme social e, dato che i propri account sono collegati, è possibile inviare messaggi di Facebook senza dover lasciare Instagram.

Il colosso dei social al momento non ha fornito una motivazione per questa decisione ma è probabile che alla sua base vi sia la volontà di evitare di incorrere in violazioni del Digital Markets Act, normativa dell’Unione Europea che mira a impedire alle aziende di detenere un potere monopolistico favorendo i propri servizi.

