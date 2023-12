Files di Google è un’applicazione decisamente utile e altrettanto sottovalutata: la stessa casa di Mountain View ne parla poco, ma nel corso degli anni l’ha resa sempre più completa e adesso — stando a quanto appena emerso — pare in procinto di dotarla anche di un comodissimo scanner di documenti integrato.

Scanner di documenti direttamente in Files di Google

Da qualche anno a questa parte, è Drive il servizio di Google che integra uno strumento dedicato alla scansione di documenti. Nelle scorse settimane, lo scanner di Google Drive è stato rinnovato e reso disponibile: lo strumento ha ricevuto alcuni miglioramenti — cattura automatica per velocizzare la scansione; utilizzo del mirino della fotocamera per posizionare il documento in modo corretto e ottenere una scansione migliore; opzione per importare dal rullino della fotocamera; nuovo tasto dedicato per avviare una scansione — ed è ora essenzialmente basato sulla Google Fotocamera dei Pixel (a questo proposito, avete letto dell’ultima versione disponibile?).

Ebbene, la novità di cui parliamo oggi consiste nella prossima probabile integrazione dello scanner di documenti direttamente nell’app Files di Google. In questo modo, l’utilizzo dello strumento non richiederebbe di fare affidamento al cloud o di passare per Drive. Le novità di Files di Google sono state scovate da @Nail_Sadykov e possono essere riassunte come segue:

un nuovo FAB dedicato per aprire lo scanner, simile a quello introdotto in Google Drive;

una nuova scorciatoia per Google Drive nella sezione Dispositivi di archiviazione che apre l’app.

I file scansionati saranno disponibili nella cartella 0/Files by Google/Scanned oppure nel tab Scansioni in Documenti e altri dati.

Come aggiornare Files di Google

La novità descritta rende Files di Google un gestore di file ancora più completo. In attesa di saperne di più, scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

