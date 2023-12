Il team di sviluppatori di Google nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per la popolare applicazione Fotocamera Pixel, portandola così alla versione 9.2.

Ricordiamo che al momento la serie Google Pixel 8 può contare sulla versione 9.1 mentre i modelli precedenti sono fermi alla versione 9.0 e questo aggiornamento è disponibile per tutti.

Cosa cambia con la versione 9.2 di Fotocamera Pixel

Tutti i device della gamma Google Pixel con la versione 9.2 dell’applicazione possono fare affidamento su un’interfaccia utente riprogettata, nella quale le opzioni per la Luminosità, le Ombre e il Bilanciamento del bianco vengono spostate dai due bordi ad un menu a carosello, accessibile dall’angolo in basso a destra. C’è inoltre un pulsante per ripristinare nel caso in cui vengano apportate delle modifiche.

Ecco a confronto l’interfaccia della versione 9.0 con quella della versione 9.2:

Un’altra modifica è rappresentata dallo spostamento del pannello delle preferenze per il flash, lo Scatto migliore, il timer, il rapporto di forma, ecc., che non è più allineato in alto ma passa a un foglio inferiore a cui si accede scorrendo verso l’alto sul mirino.

Ecco il confronto tra la precedente interfaccia e quella nuova:

Inoltre, nella sezione Avanzate all’interno del menu delle Impostazioni gli utenti troveranno gli interruttori di attivazione/disattivazione per le funzionalità Ultra HDR e Colori ricchi nelle foto (si tratta di novità per i possessori dei modelli di precedente generazione rispetto a quella lanciata ad ottobre) mentre i possessori di Google Pixel 8 ora possono disabilitare l’Ultra HDR.

Infine, con la versione 9.2 è possibile impostare la funzione Palm Timer su sempre attivo e non solo se c’è il timer da 3 o 10 secondi.

Potete scaricare la versione 9.2 di Fotocamera Pixel da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

