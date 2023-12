Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A55 5G, perché in queste ore stanno spuntando diverse anticipazioni. Giusto ieri abbiamo parlato della possibilità di un ritorno del frame in metallo sulla fascia media, proprio con questo modello, e quest’oggi possiamo dare uno sguardo ad alcuni render dettagliati a 360 gradi che ci mostrano il presunto design. Pronti per andare a scoprirli?

Il design di Samsung Galaxy A55 5G in queste nuove immagini

In base a quanto sappiamo, Samsung Galaxy A55 dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi con uno schermo piatto da 6,5 pollici Infinity-O, quindi con foro per la fotocamera anteriore, con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Questi dettagli sono in parte confermati dai render che stiamo per vedere, frutto dalle collaborazione tra MySmartPrice e OnLeaks, che ci mostrano un dispositivo a prima vista non particolarmente diverso dal predecessore. La parte posteriore dovrebbe essere caratterizzata da tre obiettivi fotografici leggermente sporgenti e incastonati direttamente nella scocca, affiancati dal flash LED. Insomma, se non fosse per la presenza di bordi un po’ più spessi, uno sguardo veloce potrebbe persino scambiarlo per un componente della gamma Galaxy S.

Il tasto power e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro, lo slot per le SIM prendo posto in alto, mentre in basso ovviamente trovano spazio la porta USB Type-C e uno speaker. Secondo i dati, Galaxy A55 dovrebbe misurare 161,1 x 77,3 x 8,2 mm.

I rumor per il resto puntano sul SoC Exynos 1480 con GPU AMD, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. La tripla fotocamera citata più su dovrebbe essere composta da un sensore principale da 50 MP con OIS, da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e da un sensore da 5 MP per gli scatti macro. Le indiscrezioni parlano poi di fotocamera anteriore da 32 MP e batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Esattamente come i fratelli maggiori, anche questo A55 dovrebbe poter contare su un supporto software di lunga durata: Samsung dovrebbe garantire almeno quattro major release (fino all’ipotetico Android 18, considerando un lancio con Android 14 e One UI 6) e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A55 dovrebbe essere presentato a qualche settimana di distanza dalla serie Galaxy S24, che secondo le ultime dovrebbe debuttare già il 17 gennaio 2024 con un evento Unpacked in California. In ogni caso lo vedremo entro il primo trimestre del prossimo anno ormai alle porte. Vi piace quanto visto nelle immagini qui sopra? Per completezza, vi lasciamo anche un video con visuale a 360 gradi.

In copertina Samsung Galaxy A54

