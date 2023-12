Samsung potrebbe tornare a utilizzare un frame in metallo su due dei prossimi smartphone di fascia media: stiamo parlando di Samsung Galaxy A55 e Samsung Galaxy A35, che dovrebbero essere presentati entro i primi mesi del 2024.

Samsung Galaxy A55 e A35 potrebbero avere frame in metallo

Il telaio in plastica non è esattamente da dispositivo “premium”: stiamo pur sempre parlando di smartphone della gamma Galaxy A, ma i prezzi di vendita delle serie A5* e A3* non sono tra i più contenuti di questa fascia. La situazione potrebbe cambiare con Galaxy A55 e Galaxy A35, perlomeno secondo le indiscrezioni spuntate in queste ore.

In base a quanto sostiene Revegnus su X, i due smartphone passeranno dalla plastica al metallo, un dettaglio che conferirebbe loro un aspetto più premium a livello generale. Si tratterebbe di un cambiamento positivo per i due prodotti, sempre sperando che la cosa non vada a far salire il prezzo finale (già non particolarmente contenuto, con Galaxy A54 che partiva da 499,90 euro). I render trapelati di recente su Galaxy A35 hanno già mostrato un aspetto ancora più in linea con i modelli di punta (con le dovute distinzioni, naturalmente), con un foro per la fotocamera anteriore (al posto del notch a goccia).

Entrambi i dispositivi dovrebbero offrire un SoC Exynos 1480, supportato da 8 GB di RAM. A livello di supporto software, tutti e due dovrebbero uscire con Android 14 e One UI 6 e arrivare almeno fino ad Android 18. La presentazione dovrebbe avvenire nei primi mesi 2024, probabilmente a qualche settimana di distanza dall’evento dedicato alla serie Samsung Galaxy S24 (17 gennaio 2024 secondo le ultime).

In copertina Samsung Galaxy A54

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A54 5G: ben bilanciato e capace di ottime foto