CoopVoce propone una nuova mappa interattiva che aiuta gli utenti a verificare la copertura sul territorio nazionale, sia della rete 2G sia di quella 4G. Naturalmente queste ultime si appoggiano alla rete TIM, che raggiunge oltre il 99% della popolazione su scala nazionale.

CoopVoce migliora la verifica della copertura con una nuova mappa

Come probabilmente saprete, CoopVoce è un operatore virtuale (MVNO) che si appoggia alla rete TIM. La connessione 4G di CoopVoce consente di navigare con smartphone e tablet a una velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, perfettamente sufficienti per la maggior parte delle normali operazioni, compreso eventualmente lo streaming di contenuti video. A disposizione anche il servizio VoLTE, che evita il passaggio alla rete 2G durante le conversazioni telefoniche e dà accesso alla rete Internet durante le stesse, il tutto con una qualità vocale maggiore.

Grazie alla nuova mappa interattiva resa disponibile sul sito ufficiale di CoopVoce, potete verificare la copertura nella vostra zona in modo ancora più semplice e immediato. Basta digitare una località in generale o un indirizzo specifico per visualizzare la disponibilità delle reti 2G e 4G, con tanto di velocità stimate (stranamente anche oltre quelle promesse nelle varie offerte, dato che si arriva a 75 Mbps in upload).

Attualmente le proposte CoopVoce sono principalmente tre:

EVO 50: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 180 giga in 4G a 9,90 euro al mese

EVO 100: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 100 giga in 4G a 6,90 euro al mese (in promozione fino al 6 dicembre)

EVO 180: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 50 giga in 4G a 7,90 euro al mese

Per consultare la nuova mappa interattiva lanciata da CoopVoce, non dovete fare altro che seguire questo link.

