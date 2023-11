Telegram si aggiorna e permette di ripubblicare le Storie e aggiungere video reazioni

Oggi, 30 novembre 2023, è stato un nuovo aggiornamento per Telegram, che potenzia le funzionalità social della nota e apprezzata app di messaggistica istantanea (alla quale questa definizione inizia a stare parecchio stretta): si va dalla possibilità di ripubblicare Storie a quella di aggiungervi una propria reazione foto o video, per un totale di dieci novità nel registro delle modifiche ufficiale.

Telegram si aggiorna: ecco tutte le novità

L’aggiornamento rilasciato quest’oggi porta l’app di Telegram alla versione 10.3.0 ed è bello carico di novità. Oltre a quelle citate in apertura, rilevano anche la ricerca di canali simili, le statistiche delle storie, la trascrizione vocale e varie aggiunte in tema di personalizzazione dell’esperienza utente.

Novità per tutti gli utenti

I canali sono uno dei tanti punti di forza di Telegram e aiutano tantissimi utenti a tenersi aggiornati sui contenuti di proprio interesse — quali che siano. Ebbene, la novità di questo aggiornamento consiste nel facilitare la ricerca di canali simili: quando ci si iscrive ad un canale, viene mostrato un elenco di canali pubblici simili — la selezione avviene in base alle somiglianze tra le liste degli iscritti — relativi allo stesso argomento. L’elenco è accessibile anche dal profilo di un canale.

Sono passati alcuni mesi dal lancio delle Storie su Telegram e adesso la funzionalità si apre a maggiori interazioni: le storie di amici e canali possono essere ripubblicate sulla propria pagina ed è persino possibile aggiungere testo, audio e commenti video, oltre che gestire le impostazioni di visibilità in maniera separata. Ecco come fare:

Per ripubblicare una storia, tocca la freccia di condivisione e seleziona “Ripubblica storia”; per proteggere la privacy, solo le storie che sono visibili a “Tutti” possono essere ripubblicate.

Alla pubblicazione di una Storia, è ora possibile aggiungere un videomessaggio in cui concentrare la propria reazione ai contenuti condivisi. Telegram spiega che i “videomessaggi possono essere ridimensionati e spostati, anche sull’asse temporale, per iniziare o finire in qualsiasi fotogramma”. Insomma, largo alla creatività degli utenti. Come accennato poc’anzi, i videomessaggi sono supportati anche nelle Storie che vengono ripubblicate, consentendo così di aggiungere il proprio punto di vista su un argomento, oppure dare vita a botta e risposta con altri creator. Registrare un videomessaggio è semplicissimo: basta tenere “premuta l’icona della videocamera nell’editor delle storie. Tieni premuto sulla traccia video nella parte inferiore dello schermo per controllare il volume”.

Continuando con le novità aperte a tutti, Telegram Premium consentiva da parecchio di trascrivere messaggi vocali e videomessaggi e finalmente questa possibilità viene aperta anche agli account gratuiti, ma con una grossa limitazione: è possibile convertire in testo fino a 2 messaggi a settimana; per farlo, basta toccare l’icona →A. È importante precisare che la novità verrà rilasciata gradualmente, pertanto potreste non vederla subito.

Tornando ai canali, quelli che possono pubblicare storie ora guadagnano accesso alle statistiche apposite (visualizzazioni, condivisioni, reazioni, etc.). Telegram spiega che “Le statistiche delle storie possono essere visualizzate toccando ⋮/⋯ quando visualizzi una tua storia, oppure in Info del canale > ⋮/⋯ > Statistiche”. Ad ogni modo, statistiche, impostazioni dei giveaway e potenziamenti dei canali sono raggiungibili tramite Info del canale > Modifica > Statistiche e potenziamenti.

Inoltre, gli amministratori dei canali possono servirsi della nuova UI per gestire le reazioni — aggiungendone o rimuovendone di specifiche. Non manca la possibilità di aggiungere reazioni personalizzate (una per ogni livello raggiunto). A tal riguardo, le statistiche dei canali mettono a disposizione anche un grafico del sentimento delle reazioni, che si basa sulle emoji usate dagli utenti e distingue quelle positive da quelle negative.

Se siete soliti inviare codice nei messaggi, preparatevi a ringraziare il vincitore di un recente contest per questa novità: le app di Telegram riconoscono i linguaggi di programmazione e ne mettono in evidenza la sintassi attraverso la “`formattazione codice“`.

Tra le altre novità introdotte, figurano anche: il salvataggio delle preferenze di visualizzazione — Visualizza come messaggi o Visualizza come topic — nei gruppi coi Topic attivi; l’animazione in stile schiocco di Thanos su iOS per i messaggi eliminati automaticamente.

Novità per Telegram Premium

Un paio di novità del nuovo aggiornamento sono riservate ai clienti Telegram Premium e la prima consiste nel permettere di scegliere il colore per il proprio nome, per i link inviati e per le risposte ai messaggi. Sono disponibili combinazioni di colori e loghi per il profilo, così da farlo risaltare maggiormente. Ecco come fare:

Per personalizzare i messaggi o il profilo, vai in Impostazioni > Impostazioni chat > Cambia colore nome su Android. Su iOS, si trova in Impostazioni > Aspetto > Colore del tuo nome.

Infine, se tutti possono personalizzare gli sfondi delle chat individuali, ora gli utenti Premium possono impostare uno sfondo per entrambi le parti, in modo da avere uno stile condiviso con il proprio interlocutore. Basta aprire ⋮ e poi Cambia sfondo.

Come aggiornare Telegram

La versione più recente di Telegram scaricabile dal Google Play Store è disponibile tramite il badge sottostante. In alternativa, potete fare riferimento ad APK Mirror e al sito ufficiale.

Leggi anche: Ecco quali sono le app più utilizzate dagli italiani per chattare