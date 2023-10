WhatsApp, Messenger e Telegram sono le chat più utilizzate dagli italiani, mentre le altre piattaforme sono nettamente staccate.

Questo è quanto risulta da uno studio sui dati Audicom relativi al 2022 su una base di utenti di età compresa tra i 18 e i 74 anni.

WhatsApp, Messenger e Telegram sono le app preferite dagli italiani per chattare

Presente sui dispositivi del 78,5% degli italiani, WhatsApp di Meta è l’app più usata, in quanto è stata la preferita per 33,8 milioni di persone, con un picco a luglio 2023 di 35 milioni, e nel 2022 è stata utilizzata in media per 10 ore e 31 minuti a persona al mese.

Al secondo posto c’è Messenger, anch’essa del gruppo Meta, che è stata usata dal 40% della popolazione italiana. Nel 2022 è stata usata in media da 17,2 milioni di persone, in leggero calo sull’anno precedente, ma il tempo medio di utilizzo è nettamente inferiore rispetto a WhatsApp, con soli 47 minuti al mese. Telegram è la terza opzione preferita dal 36% degli italiani con una media di 15,5 milioni di utenti.

Molto staccate dal podio seguono nell’ordine Skype con una media di 3,2 milioni di utilizzatori, Discord con 1,85 milioni, Kik (1 milione), Signal (575.000), Viber (445.000), Line (343.000) e WeChat (192.000 utenti). Google Chat e Meet vengono utilizzate in media da oltre 4 milioni di italiani.

Vincenzo Cosenza, l’esperto che ha condotto l’analisi, fa notare che le app di messaggistica stanno diventando sempre più simili ai social media, con gruppi e canali per la scoperta di contenuti. Con l’occasione vi invitiamo a seguirci nel nostro canale WhatsApp.

