In queste settimane Google sta distribuendo sempre a più utenti il nuovo pulsante per saltare le pubblicità di YouTube, che finalmente si svecchia un po’ e risulta più coerente con il resto delle grafiche delle app e dei servizi di Mountain View. Il nuovo tasto è ora disponibile per un maggior numero di utenti, sia sull’app Android sia sul sito web di YouTube.

Google svecchia finalmente il tasto “Salta” per la pubblicità

YouTube sta accogliendo un nuovo pulsante per saltare le pubblicità, che risulta più compatto e più coerente con le grafiche tondeggianti del periodo. Si tratta di una classica “pillola” con una leggera trasparenza, situata sempre nell’angolo in basso a destra della schermata. Nessun cambiamento ovviamente per quanto riguarda la pubblicità in sé: solo alcune possono essere saltate, e di solito solo dopo qualche secondo, esattamente come prima. D’altronde è così che sopravvive la piattaforma, e per levarvele di torno potete sempre optare per l’abbonamento a YouTube Premium (11,99 euro al mese, con YouTube Music compreso nel prezzo).

Già lo scorso agosto Google aveva iniziato a sperimentare qualche cambiamento nell’aspetto del tasto “Salta”, ma quello reso attualmente disponibile risulta un po’ più opaco e di conseguenza più visibile (per fortuna). Come potete vedere nelle immagini qui sopra, la dicitura “Salta annuncio” è stata accorciata nel più semplice “Salta”, con una conseguente riduzione della dimensione: poco male, basta un minimo di precisione in più. Alcuni utenti potrebbero già averlo da qualche settimana, altri potrebbero non disporne ancora: si tratta come sempre di una distribuzione graduale.

Vi piace il nuovo pulsante per saltare la pubblicità su YouTube o preferivate quello precedente? Fateci sapere la vostra. La novità non risulta legata a qualche versione in particolare dell’applicazione per Android, ma potete comunque verificare di avere quella più recente seguendo il badge qui sotto.

