Very Mobile ha deciso di adattarsi in anticipo alle nuove condizioni per il roaming nell’Unione Europea e ha aumentato il limite di GB utilizzabili all’estero sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti.

Per chi non lo sapesse, infatti, l’utilizzo del proprio piano tariffario senza costi aggiuntivi in tutta l’Unione Europea prevede che il limite di GB utilizzabili all’estero venga aggiornato di anno in anno, con i vari operatori mobili che devono adeguare le proprie offerte di conseguenza. A causa della riduzione graduale dei prezzi all’ingrosso del roaming, il limite di traffico dati verrà aumentato a partire dal 1 gennaio 2024, andando a ridurre anche i costi fuori tariffa in caso di superamento del limite imposto.

Con più di un mese d’anticipo, quindi, Very Mobile ha già modificato il limite delle soglie dei dati utilizzabili all’estero nell’Unione Europea, andandosi ad unire a TIM che ha già provveduto ad aggiornare le proprie offerte telefoniche.

Very Mobile aumenta il limite di GB utilizzabili in roaming UE

L’operatore ha già aggiornato sulle proprie pagine le soglie di utilizzo dei dati per tutte le offerte attualmente disponibili per conformarsi alle nuove normative che andranno in vigore dal prossimo anno. I clienti con piani tariffari attivi possono visualizzare il nuovo limite di dati utilizzabile all’estero accedendo alla sezione “Offerta” dell’applicazione di Very Mobile.

Come già spiegato, la riduzione dei prezzi all’ingrosso del roaming ha fatto sì che gli operatori telefonici potessero offrire un numero maggiore di GB utilizzabili in roaming UE. Di conseguenza si riduce anche il costo per GB in caso di superamento della soglia limite all’estero, anche se la pagina dell’operatore al riguardo non è ancora stata aggiornata e riporta i costi per l’anno 2023.

Le nuove soglie di traffico dati all’estero imposte da Very Mobile cambiano a seconda del costo dell’offerta sottoscritta. Nello specifico abbiamo:

5,3 Giga al mese per le offerte a 4,99 euro al mese

6,4 Giga al mese per le offerte a 5,99 euro al mese

7,4 Giga al mese per le offerte a 6,99 euro al mese

8,5 Giga al mese per le offerte a 7,99 euro al mese

10,6 Giga al mese per le offertea 9,99 euro al mese

11,7 Giga al mese per le offerte a 10,99 euro al mese

13,8 Giga al mese per le offerte a 12,99 euro al mese

14,8 Giga al mese per le offerte a 13,99 euro al mese

Non vi sarà alcun tipo di variazione per quanto riguarda invece il traffico voce e SMS, in quanto questi servizi di Very Mobile (così come quelli di qualunque altro operatore) sono già utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea secondo i massimali previsti dall’offerta utilizzata su suolo nazionale.

