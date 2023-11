Oltre che sui prossimi smartphone di punta, Samsung sta lavorando su vari dispositivi di fascia media e base. Per quanto riguarda il segmento degli smartphone Android economici sono da poco trapelati i render di Samsung Galaxy A15 5G prima del lancio ufficiale.

I render recentemente pubblicati evidenziano che Samsung Galaxy A15 5G condivide il design con il modello 4G, a partire dal display piatto con notch a forma di U e cornici non proprio sottili, in particolare quella inferiore.

Il pulsante di accensione sembra incorporare uno scanner capacitivo per le impronte digitali, un classico per gli smartphone economici e anche l’aspetto della fotocamera posteriore non presenta granché di sorprendente.

Secondo quanto riferito questo smartphone sfoggerà un display FHD+ da 6,5 ​​pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz e come il modello 4G sarà trainato dal chipset MediatTek Dimensity 6100+ (6 nm), un SoC octa-core con velocità di clock massima di 2,2 GHz e GPU Mali G57.

Samsung Galaxy A15 5G potrebbe debuttare tra non molto

Samsung Galaxy A15 5G appare con la classica configurazione a tre fotocamere disposte in verticale con un flash LED accanto. Gli obiettivi potrebbero essere un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 5 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un obiettivo frontale da 13 MP.

Il dispositivo dovrebbe offrire fino a 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda microSD e possibilmente 6 GB di RAM, inoltre dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Secondo quanto riferito, oltre al blu Samsung Galaxy A15 5G potrebbe essere disponibile anche nei colori nero, giallo e altri e potrebbe debuttare all’inizio del 2024 o anche prima della fine del 2023.

