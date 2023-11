Google ha approfittato della presentazione della serie Google Pixel 8 e di Android 14 per annunciare le prossime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Questo mese la società ha lanciato la nuova app di sistema AI Core che sembra voler contribuire allo sviluppo delle prossime funzionalità di apprendimento automatico sui dispositivi che eseguono Android 14. Ora Google sta lanciando il primo aggiornamento AI Core su Pixel 8 Pro.

Il primo aggiornamento di AI Core è in rollout su Google Pixel 8 Pro

Secondo la descrizione del Google Play Store, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale vengono eseguite direttamente sul dispositivo utilizzando i modelli di base più recenti e per mantenere queste funzionalità intelligenti, il dispositivo aggiorna automaticamente i modelli AI. L’app di sistema AI Core gestisce questi aggiornamenti fornendo funzionalità AI ad altre app.

La pagina delle informazioni sull’app si collega a “Impostazioni aggiuntive nell’app” che include l’unico interruttore “Abilita AI Core persistente” per “consentire ad AI Core di ritagliare memoria ed eseguire in modo persistente”. Questo interruttore è disattivato per impostazione predefinita.

Google sta lanciando il primo aggiornamento AI Core tramite l’App Google per tutti i dispositivi Pixel 8 Pro che eseguono le versioni stabile e beta QPR1 e QPR2. Il codice dell’App Google non include ancora riferimenti a Google Pixel 8 o dispositivi Google precedenti.

