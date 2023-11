Il Black Friday di Amazon prosegue anche oggi: l’evento mette ancora a disposizione tantissime proposte sulla tecnologia, tra le quali spicca un interessante accessorio. Stiamo parlando di Motorola MA1, un dongle che potrebbe risultarvi particolarmente utile e che non è così facile da trovare in sconto.

Android Auto Wireless con Motorola MA1, in super offerta su Amazon

Come stiamo vedendo in queste ore, il Black Friday di Amazon sta proponendo una miriade di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Lo scorso anno il colosso dell’e-commerce decise di proporre un secondo evento durante l’autunno, e la cosa dev’essere stata apprezzata perché Amazon ha pensato di fare qualcosa di simile, pur cambiando nome.

Tra le offerte più interessanti a disposizione troviamo Motorola MA1, un dongle molto utile per sfruttare Android Auto Wireless sulle auto che nativamente supportano solo la versione con cavo. Rispetto ad altri accessori, questo è certificato direttamente da Google. Basta collegarlo alla presa USB del sistema di infotainment dell’auto per abbinarlo senza fili allo smartphone, abilitando la versione wireless di Android Auto anche sulle macchine non lo supportano. Risulta compatto e non richiede l’installazione di applicazioni. Durante la configurazione, lo stesso dongle della casa alata va a creare una rete Wi-Fi a 5 GHz attraverso la quale avverrà il collegamento.

Motorola MA1 è stato lanciato su Amazon.it al prezzo consigliato di 89,99 euro, ma durante il Black Friday in corso potete acquistarlo in sconto a 69,99 euro. Se volete approfittarne potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete trovare la nostra recensione per eventuali dubbi.

