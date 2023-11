Tanti utenti Android sognano di poter usare iMessage sul proprio device e forse per i possessori di Nothing Phone (2) ciò potrebbe presto tramutarsi in realtà.

Il team di Nothing ha in programma, infatti, il lancio di Nothing Chats, applicazione che tra le altre cose potrà contare sul supporto a iMessage, la popolare soluzione di Apple che fino a questo momento rappresenta un’esclusiva per i device di tale azienda.

Ecco come Nothing Phone (2) supporterà iMessage

Stando a quanto viene spiegato da Nothing sul sito ufficiale, “Nothing Chats, gestita da Sunbird, ti consente di inviare messaggi direttamente ad altri utenti del telefono dal tuo telefono Nothing tramite bolle blu”.

Il produttore precisa che al momento l’applicazione è in una fase beta, promettendo che in futuro sarà arricchita con nuove funzionalità e miglioramenti vari.

Inizialmente Nothing Chats sarà disponibile soltanto per gli utenti di Nothing Phone (2) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nell’Unione Europea.

L’app Nothing Chats sarà gestita da Sunbird, un client iMessage lanciato l’anno scorso tra lo scetticismo degli addetti ai lavori ma che opera ormai da diversi mesi, con oltre 10.000 download sul Google Play Store.

Il team di Nothing ha precisato anche che la configurazione di questa applicazione con iMessage richiederà agli utenti l’accesso con il proprio Apple ID, aggiungendo che le chat manterranno la protezione garantita dalla crittografia end-to-end.

Al momento del lancio Nothing Chats supporterà sia le conversazioni individuali che quelle di gruppo, gli indicatori di digitazione, la condivisione dei contenuti multimediali a grandezza naturale e le note vocali mentre saranno implementate in seguito le conferme di lettura, le reazioni ai messaggi e le risposte ai messaggi.

L’applicazione, che supporterà anche lo standard RCS, sarà disponibile da venerdì 17 novembre. Restiamo in attesa di scoprire se sarà rilasciata anche per Nothing Phone (1).

