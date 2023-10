La questione della compatibilità tra iOS e Android nella messaggistica istantanea continua a tenere banco nel mondo della telefonia mobile. Recentemente si sono aggiunti nuovi capitoli in questa intricata vicenda che vede contrapposti il sistema operativo iOS di Apple e Android di Google.

Samsung continua a prendere in giro Apple per la mancata adozione dello standard RCS

Google sta facendo pressioni affinché Apple adotti gli RCS (Rich Communication Services), uno standard di messaggistica che andrebbe a sostituire gli SMS e permetterebbe una migliore compatibilità e funzionalità quando un utente Android chatta con un utente iOS. Samsung si è unita a questa “crociata” di Google rilasciando un video (che trovate più sotto) in cui, in maniera piuttosto canzonatoria, invita Apple ad abbracciare lo standard RCS.

Il problema nasce dal fatto che iMessage di Apple e RCS offrono funzionalità avanzate come crittografia end-to-end, indicatori di digitazione, conferme di lettura, supporto per immagini e video di alta qualità e altro. Ma queste caratteristiche vengono perse quando un utente Android parla con un iPhone, poiché la chat “degrada” a semplici SMS che non supportano le funzionalità avanzate menzionate poc’anzi.

Così le chat di gruppo miste tra iOS e Android perdono le funzionalità avanzate e i messaggi appaiono con la classica bolla verde anziché blu (che indica l’invio di un semplice SMS). Si tratta semplicemente di un problema di compatibilità che Google vorrebbe risolvere spingendo Apple ad adottare gli RCS.

Samsung, che può fare la voce grossa nel mercato degli smartphone Android, si è unita a questa campagna rilasciando un video in cui delle bolle di chat (sia verdi che blu, a sottolineare la mancanza di uno standard unico che abbracci le due piattaforme) discutono della loro incapacità di stare insieme a causa dei limiti imposti da Apple. Questo simpatico video ha ovviamente l’obiettivo di aumentare la pressione pubblica su Apple affinché si decida, una volta per tutte, a supportare lo standard RCS.

Apple però sembra irremovibile sulla sua posizione, in quanto vede iMessage come un punto di forza competitivo rispetto ad Android e non ha interesse ad aprire le porte della sua piattaforma. Dal canto suo, l’azienda della mela morsicata ritiene che implementare il supporto RCS richiederebbe uno sforzo non indifferente ai tecnici di Cupertino.

L’unica possibilità di una svolta potrebbe arrivare dall’Europa, con il Digital Market Act che potrebbe costringere Apple ad aprire iMessage se verrà designata come gatekeeper del mercato della messaggistica. Ma al momento non sembra esserci questa possibilità all’orizzonte.

Quindi la diatriba iOS-Android per quanto riguarda gli standard di messaggistica istantanea continuerà , con buona pace di Google e Samsung. Certo è che una maggiore compatibilità gioverebbe agli utenti, che spesso non capiscono perché le stesse funzionalità vengano meno quando due utenti in possesso di smartphone con rispettivamente iOS e Android si parlano. Si tratta di una situazione paradossale, con entrambi gli schieramenti che puntano il dito contro l’altro.

I fan Apple criticano Big G per non rendere Android sicuro e competitivo come iOS, mentre il mondo Android accusa Apple di voler creare un ecosistema chiuso e incompatibile per legare gli utenti all’iPhone. Uno scontro tra filosofie diverse che per ora non sembra destinato a risolversi.

Gli utenti possono solo sperare che un giorno iOS e Android trovino una soluzione per comunicare al meglio. Le pressioni di Google e Samsung su Apple proseguiranno, anche se la strada per Cupertino sembra ancora molto lunga.

