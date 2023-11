Lo scorso mese il team di sviluppatori Fitbit ha annunciato l’imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per l’applicazione per Android che avrebbe introdotto alcune funzionalità in grado di migliorarne drasticamente l’esperienza utente: un update frutto dei consigli e dei feedback ricevuti dall’utenza nei mesi precedenti e che il team di Fitbit sembrerebbe aver accolto e concretizzato in questa tornata di novità.

Ebbene, una tra queste è già in fase di rilascio e introduce una funzione richiesta a gran voce dall’utenza.

L’app di Fitbit accoglie finalmente la percentuale della batteria

Dopo esser stata oggetto di innumerevoli richieste da parte degli utenti per lungo tempo ecco che fa la sua comparsa nell’app – con la versione 4.04 – il tanto agognato indicatore della percentuale di batteria residua del proprio dispositivo direttamente nella schermata iniziale e principale dell’applicazione.

Un dettaglio da non sottovalutare che semplifica un gesto tanto banale quanto essenziale come il controllo della batteria residua sul proprio wearable.

Come molti utenti Fitbit già sapranno, fino a ora questa informazione era disponibile esclusivamente nella sezione dell’app dedicata ai dispositivi (in cui veniva mostrata un’indicazione approssimativa delle ore di ricarica rimanenti, peraltro) ed era, pertanto, assente dalla schermata principale; hub in cui monitorare tutte le metriche corporee più rilevanti.

Lato interfaccia utente, come si evince dalla schermata sottostante dell’app per iOS, il nuovo indicatore va a posizionarsi nell’angolo in alto a sinistra circoscritto all’interno di una pillola che si allinea al design Material 3 dell’app.

La funzione interessante è che la pillola stessa si tingerà di rosso in caso di livello di batteria molto basso in modo da segnalare la necessità di ricaricare il proprio Fitbit.

Alla stesura di questo articolo la versione 4.04 per Android non è ancora disponibile tuttavia il suo rilascio graduale dovrebbe partire nei prossimi giorni.

Qualora voleste aggiornare l’app di Fitbit per Android o scaricare l’ultima versione disponibile potrete farlo dal portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

