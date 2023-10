Il team di sviluppatori di Fitbit ha annunciato che presto arriverà un nuovo importante aggiornamento per l’applicazione Android che consente agli utenti di sfruttare al meglio gli smartwatch o le smartband di questo popolare brand.

Il team di Fitbit ci ha tenuto a precisare che questo aggiornamento è anche frutto dei consigli e dei feedback degli utenti e invita tutti a continuare a supportare il suo lavoro.

Le novità in arrivo per l’app di Fitbit

In particolare, gli sviluppatori hanno reso noto di essere al lavoro su alcune novità che dovrebbero essere rilasciate nel corso dei prossimi mesi con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca di funzionalità e piacevole.

E così tra le novità in arrivo troviamo la visualizzazione della percentuale di batteria residua del dispositivo indossabile nella scheda Oggi, il miglioramento della schermata Oggi (diventerà più facile da leggere grazie ad una riduzione della spaziatura e all’ottimizzazione del layout) e la funzionalità Steps Streaks (già disponibile su iOS e pronta ad esordire pure su Android).

Ed ancora, l’applicazione festeggerà il raggiungimento degli obiettivi giornalieri dei passi, così da incoraggiare gli utenti a tenersi in forma e verranno introdotte nuove metriche di attenzione (con la possibilità per gli utenti di personalizzarle in base alle loro esigenze).

Il team di sviluppatori ci tiene anche a precisare che è al lavoro pure su altri aggiornamenti in base ai feedback degli utenti, come ad esempio la modalità scura (una funzionalità che oramai è ritenuta quasi scontata) e si impegna a continuare ad ascoltare i loro suggerimenti e le richieste, al fine di garantire un’applicazione capace di renderli felici.

